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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Kerem BENGİ-İsa ALMAÇAYIR / İstanbul DHA
02.03.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Samandıra gişelerde kaza

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Samandıra gişelerde kaza

TEM Otoyolu Samandıra Gişeleri'nde TIR'ın dorsesinde bulunan kilolarca ağırlıktaki demir parça nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

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  • Samandıra gişelerde kaza
  • Samandıra gişelerde kaza
  • Samandıra gişelerde kaza
  • Samandıra gişelerde kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TEM Otoyolu Samandıra Gişeleri'ndeki kaza saat 19.15 sıralarında meydana geldi. Kartal'dan Edirne İstikametine ilerleyen TIR'ın dorsesinde bulunan ve trafoya ait olduğu belirtilen demir parça henüz bilinmeyen bir nedenle gişeye devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yaşanan gişeyi trafiğe kapatılırken demir malzemelerin kaldırılması için belediye ekiplerine haber verdi. Karayolları çalışanları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir vinç kaza yerine gelerek gişeye düşenleri kaldırırken gişe  yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı. 

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