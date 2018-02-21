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    Şam rejimiyle istihbarat temas kurabilir

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    21.02.2018 - 23:29 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Şam yönetimiyle doğrudan resmi bir siyasi temas olmadığını belirterek, “Fakat olağanüstü şartlar gerektirdiğinde belli sorunları çözmek için ilgili birimlerimiz, yani istihbarat birimimiz, doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir” dedi.

    Beştepe’de basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Kalın, “PYD/PKK ve Şam yönetimi arasında anlaşma sonucu Şii milis güçlerin Afrin’e girdiği iddiası” için de “Halep civarından gelip Afrin’e girmeye çalışan 30-40 araçlık konvoy topçu atışlarımızla hemen püskürtüldü. Burada iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değil. Böyle bir anlaşma ya da başka arayışlar, sahada birtakım kirli, karanlık pazarlıklar olsa bile biz Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili planlarımızı aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri , beştepe , şam , İbrahim Kalın , son dakika
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