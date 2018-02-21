Şam rejimiyle istihbarat temas kurabilir

Beştepe’de basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Kalın, “PYD/PKK ve Şam yönetimi arasında anlaşma sonucu Şii milis güçlerin Afrin’e girdiği iddiası” için de “Halep civarından gelip Afrin’e girmeye çalışan 30-40 araçlık konvoy topçu atışlarımızla hemen püskürtüldü. Burada iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değil. Böyle bir anlaşma ya da başka arayışlar, sahada birtakım kirli, karanlık pazarlıklar olsa bile biz Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili planlarımızı aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.



