Salt ne demek? Salt çoğunluk nedir? Salt TDK kelime anlamı
Salt ne demek sorusu, bu kelimenin TDK anlamı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Salt kelimesinin anlamı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, TDK'nın açıkladığı Salt'ın kelime anlamını sorguluyor. Peki, Salt nedir ve ne anlama gelir? İşte, Salt kelimesinin anlamı hakkında detaylı bilgiler
Salt kelimesi yalnız, tek, sadece, sırf, mutlak anlamlarına gelmektedir. Ayrıca içerisine yabancı bir şey karışmamış olan anlamındadır. Sade ve arı olan maddeler için sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.
Kullanıldığı kelime anlamına göre sözlük anlamları içerisinde bulunan anlamlardan birini tanımlamaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de aynı anlamları taşımaktadır.
Salt Çoğunluk Nedir?
Salt çoğunluk kelimesi genellikle oylamalarda kullanılan bir tabirdir. TDK sözlüğüne göre oylama da oy veren sayısının yarısından bir oy fazla ile sağlanan çoğunluk olarak tanımlanmaktadır. Üye sayısının çift olması halinde yarıdan 1 fazlası salt çoğunluk kabul edilmektedir. Ancak üye sayısının tek olması halinde yarıdan az olmayan bir oylama için salt çoğunluk sağlanmış kelimesi kullanılmaktadır.
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