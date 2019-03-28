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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA)
28.03.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Salsa partisinde otelin teras katından düşüp ölmüştü! Mahkeme ikinci kez karar verdi

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Salsa partisinde otelin teras katından düşüp ölmüştü! Mahkeme ikinci kez karar verdi

Yeni Zelandalı Keshia Handa’nın salsa partisinde otelin teras katındaki havalandırma boşluğundan düşerek ölmesiyle ilgili mahkeme ikinci kez kararını verdi. Mahkeme, taksirle ölüme neden olmak suçundan yargılanan Büyük Londra Oteli’nin sahibi İbrahim Hüzmeli'ye verdiği 30 bin 250 TL para cezasını 10 eşit taksitte ödemesine hükmetti. Yargıtay mahkemenin otel sahibine verdiği 12 bin 100 TL cezayı 'Neye göre verdin' diyerek bozmuştu. Mahkemeye ulaşan üçüncü bilirkişi raporunda ise önlem almayan otel sahibi tali kusurlu çıkarken, canından olan Yeni Zelandalı Keshia Handa asli kusurlu çıktı.

Handa Ailesi'nin avukatı Gökhan Cindemir, "Bilirkişiler trafik kazası raporu yazmaktan, alkollü araç kullanmakla alkol verilen tesiste dans edip yeterli tuvalet olmadığından ölüme sebebiyet arasındaki farkı kavrayamamışlardır." dedi. Avukat Cindemir, kusur yönünden kararı tekrar Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.

Avustralya’da yaşayan Yeni Zelandalı psikolog Keshia Handa (31), 2015'in Eylül ayında İstanbul’a geldi. Dans tutkunu genç kadın 20 Eylül gecesi Beyoğlu’ndaki Büyük Londra Oteli’nin teras katında düzenlenen salsa partisine katıldı. Handa, tuvalet sırası beklerken yan tarafta bulunan havalandırma boşluğunu çevreleyen duvara oturdu. Ancak tadilatta olan havalandırma boşluğuna kapatan mazgalın ince tellerle tutturulması nedeniyle genç kadın 20 metre çakıldı. Olay yerinde öldü. Otel sahibi İbrahim Hüzmeli ve otelin teknik elemanı Enver Karadaş hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 8’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HANDA’YI SUÇLADILAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık İbrahim Hüzmeli, havalandırma boşluğunun boyandığını, boşluğu kapatan çelik ızgaranın telle bağlandığını anlatarak, “Burası oturma yeri değildir. Handa zıplayarak oturması sonucu düşmüştür” dedi.

Diğer sanık Enver Karadaş ise boşluğu kapatan çelik ızgarayı kendisinin telle bağladığını belirtti. Dava sürecinde mahkeme tarafından alınan ilk bilirkişi raporunda genç kız ve otel sahibi aynı oranlarda kusurlu bulundu. İkinci bilirkişi raporunda ise otel sahibinin kusur oranı yüzde 30, Handa’nın yüzde 60 olarak bildirildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme 2017'de otel sahibi İbrahim Hüzmeli’yi ‘taksirle adam öldürmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimiyle bu ceza 1 yıl 8 aya düşürüldü. Ardından günlüğü 20 TL’den 12 bin 100 TL para cezasına çevrildi. Diğer sanık Enver Karadaş ise beraat etti. Karar duruşmasının ardından “İnsan öldürmenin bedeli 12 bin TL mi?” diye tepki gösteren baba Sumant Handa, davayı Yargıtay’a taşıdı.

ÖLEN ASLİ, ÖNLEM ALMAYAN TALİ KUSURLU ÇIKTI

Yargıtay yerel mahkemenin kararını ‘gerekçesiz hüküm kurduğu’ gerekçesiyle bozdu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada üçüncü kez bilirkişi raporu alındı. Bilirkişiler olayda teknik elemanın kusursuz, önlem almadığı belirtilen otel sahibini tali, ölen Keshia Handa'nın ise alkollü olduğu ve gereken özeni göstermediği için asli kusurlu olduğunu belirtti.

AYNI KARAR ÇIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmaya sanıklar Enver Karadaş, İbrahim Hüzmeli'nin avukatı Kadir Kartal ve şikayetçi ailenin avukatı Evren İrday katıldı. Avukat Evren İrday, Yargıtay bozma ilamı kusur oranına ilişkin bir nedene dayanmamasına rağmen kusur oranında değişiklik yapılarak, Keshia Handa'yı asli kusurlu göstermesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Sanıkların avukatı Kadir Kartal ise bilirkişi raporuna bir diyecekleri olmadığını belirterek beraat kararı verilmesini istedi.

10 EŞİT TAKSİTTE ÖDEYECEK

Mahkeme bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanan Enver Karadaş'ın beraatine karar verdi. Mahkeme İbrahim Hüzmeli'ye ise taksirle ölüme neden olma suçunun işleniş şekli, taksire dayalı kusur durumunu nazara alarak 2 yıl hapis cezası verdi. Hüzmeli'ye iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı önce 1 yıl 8 aya indirdi. Cezayı 605 gün adli para cezasına çeviren mahkeme günlüğü 50 TL'den 30 bin 250 TL'yi İbrahim Hüzmeli'nin 10 eşit taksitte ödemesine karar verdi.

"BİLİRKİŞİ ALKOL VERİLEN TESİSİN ÖZEN VE SORUMLULUĞUNU ANLAYAMAMIŞTIR"

Handa Ailesi'nin avukatı Gökhan Cindemir ise son bilirkişi raporuna yaptığı itirazda "Bilirkişiler trafik kazası raporu yazmaktan, alkollü araç kullanmakla alkol verilen tesiste dans edip yeterli tuvalet olmadığından ölüme sebebiyet arasındaki farkı kavrayamamışlardır. Bilirkişiler müvekkilimin kanındaki alkolle ilgilenmekten ziyade kişisel kusur sorumluluğu idrak etmeye çalışmaları gerekmektedir. Bilirkişiler alkollü kişinin kazaya katkısından ziyade alkol servisi veren bir işletmenin özen sorumluluğunu göz ardı etmişlerdir" dedi. Avukat Cindemir, kusur yönünden kararı tekrar Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.

Salsa partisinde otelin teras katından düşüp ölmüştü Mahkeme ikinci kez karar verdi

Beyoğlu'nda salsa partisi faciayla bitti
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