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    Salonda gördü öldürdü, 'sarı kız' olduğunu anlayınca evini terk etti

    İHA
    27.06.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:

    Halk arasında sarı kız adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen Camel Spider isimli örümcek Bilecik'in ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde de görüldü.

    Bodrum’un Kumbahçe Mahallesinde yaşayan 49 yaşındaki Müjde Apay, evinin salonunda dünyada ‘Camel Spider’ olarak bilinen, ülkemizde de ‘Sarı kız’ olarak adlandırılan 7 cm büyüklüğünde örümcek gördü. Sarı kızı ilk olarak akrep zanneden Apay örümceği öldürdü. Öldürdüğü haşerinin et yiyerek beslenen Sarı kız örümceği olduğunu fark eden Apay daha sonra büyük tedirginlik yaşadı. O gece evinde kalamayan Müjde Apay ertesi gün durumu yetkililere bildirerek Bodrum genelinde tedbir alınmasını istedi.

    Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Apay şu sözlere yer verdi:

    Dün sabaha karşı salonda gördüm ve ilk olarak akrep zannettim. O anki korkuyla öldürdüm. Öldürdükten sonra Sarı kız olduğunu anladım. Daha önce fark etseydim kaçardım, akrep diye yaklaştım ben. Öldükten sonra kendi evimde kalamadım arkadaşımın evine gittim. Durumu yetkililere bildirdim özellikle Belediyeden bu konuyla ilgili tedbir almalarını bekliyorum" dedi.

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    ETLE BESLENİYOR

    Sarı kız böceği ülkemizde Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, dünya üzerinde ise yoğun olarak Afrika’ da Namibya’ da bulunmaktadır.

    Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklıdır. Sarıkız böceği türlerinin hemen hemen hepsi et ile beslenmektedir. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız böcekleri akrep dahi birçok hayvanı yiyerek beslenebilirler. Bu türlere halk arasında sarıkız böceği isminin haricinde böğü yada böyü de denmektedir. Çok hızlı hareket edebildikleri bilinmekte olup zehirsiz olduğu uzmanlar ve araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Boyları 8-10 cm arasında değişmekte olup, avlarını dişleri ile ovuşturdukları için ısırıldığını fark edemezler. Isırdığı kısma dişleri sayesinde eti yumuşatıp yiyebileceği kıvama getiren bir sıvı bırakmaktadır.

    Et yiyen örümcek Bilecik'te görüldü
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