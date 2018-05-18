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    Salih MirzabeyoÄŸlu'nun cenazesi topraÄŸa verildi

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    18.05.2018 - 18:07 | Son GÃ¼ncelleme:

    Kamuoyunda "Salih MirzabeyoÄŸlu" olarak tanÄ±nan Salih Ä°zzet ErdiÅŸ son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Fatih Camisi'nde ikindi vakti dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶renine, Aczmendi tarikatÄ±nÄ±n ÅŸeyhi MÃ¼slÃ¼m GÃ¼ndÃ¼z, HÃ¼r Dava Partisi (HÃœDA-PAR) Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Erdal ElibÃ¼yÃ¼k, eski AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci, eski Sakarya Valisi HÃ¼seyin Avni CoÅŸ ile Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±. MirzabeyoÄŸlu'nun yakÄ±nlarÄ± burada taziyeleri kabul etti.

    MirzabeyoÄŸlu'nun cenazesi, Sadettin UstaosmanoÄŸlu'nun kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¶zel vasiyeti Ã¼zerine EyÃ¼p Sultan mezarlÄ±ÄŸÄ±nda Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek'in yanÄ±na defnedildi.Â  Beyin Ã¶lÃ¼mÃ¼ 7 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸen MirzabeyoÄŸlu, Ã¶nceki gÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.ÂÄ°BDA/C davasÄ±ndan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼yken talebi Ã¼zerine yeniden yargÄ±lanmasÄ±na karar verilerek tahliye edilen Salih MirzabeyoÄŸlu, "her tÃ¼rlÃ¼ kuÅŸkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandÄ±rÄ±cÄ± delil elde edilemediÄŸi"nden beraat etmiÅŸti.

    Etiketler: salih izzet erdiÅŸ , gÃ¼ndem
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