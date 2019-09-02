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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 19:58, Son Güncelleme:

Salı günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 3 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı

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Salı günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 3 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı

Yurt genelinde sıcak havalar devam ederken, eylül ayının gelmesiyle beraber, vatandaşların da hava durumu tahminlerine yönelik araştırmaları hız kazandı. Yaşadıkları bölgelerde yarınki sıcaklık değerleri ve yağış olasılıkları hakkında bilgi edinmek isteyenler, Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeleri sorguluyor. Peki, salı günü hava nasıl olacak? İşte, 3 Eylül Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir dahil Türkiye geneli hava durumu raporu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Salı günü hava nasıl olacak Meteoroloji 3 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 34°C
Az bulutlu

İZMİR 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KARS 6°C, 24°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 24°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

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