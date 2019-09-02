Salı günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 3 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı
Yurt genelinde sıcak havalar devam ederken, eylül ayının gelmesiyle beraber, vatandaşların da hava durumu tahminlerine yönelik araştırmaları hız kazandı. Yaşadıkları bölgelerde yarınki sıcaklık değerleri ve yağış olasılıkları hakkında bilgi edinmek isteyenler, Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeleri sorguluyor. Peki, salı günü hava nasıl olacak? İşte, 3 Eylül Salı hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir dahil Türkiye geneli hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 34°C
Az bulutlu
İZMİR 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 11°C, 29°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARS 6°C, 24°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 24°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
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