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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

Salı günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 12 Kasım hava durumu tahminlerine paylaştı

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Salı günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 12 Kasım hava durumu tahminlerine paylaştı

Yurt genelinde sıcaklık değerlerinde yaşanan artış devam ederken, "yarın hava nasıl olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Salı gününe yönelik hava durumu tahminlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden paylaştı. Buna göre, Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'nde 2 ila 4 derece hava sıcaklığı artacak. İşte, "Salı günü hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arayanlar için, 12 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri ile zamanla Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor. 

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 24°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL 13°C, 24°C
Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 11°C, 23°C
Bu akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ 13°C, 25°C
Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Salı günü hava nasıl olacak Meteoroloji 12 Kasım hava durumu tahminlerine paylaştı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DENİZLİ 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

MANİSA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu

ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 18°C, 28°C
Az bulutlu

Salı günü hava nasıl olacak Meteoroloji 12 Kasım hava durumu tahminlerine paylaştı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI 0°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA 6°C, 22°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 21°C
Az bulutlu

ÇORUM 1°C, 21°C
Az bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TRABZON 13°C, 20°C
Az bulutlu

Salı günü hava nasıl olacak Meteoroloji 12 Kasım hava durumu tahminlerine paylaştı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 13°C
Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS -6°C, 13°C
Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA 4°C, 17°C
Az bulutlu

VAN -1°C, 13°C
Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

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