Salı günü hava nasıl olacak? Meteoroloji 12 Kasım hava durumu tahminlerine paylaştı
Yurt genelinde sıcaklık değerlerinde yaşanan artış devam ederken, "yarın hava nasıl olacak?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Salı gününe yönelik hava durumu tahminlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden paylaştı. Buna göre, Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'nde 2 ila 4 derece hava sıcaklığı artacak. İşte, "Salı günü hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arayanlar için, 12 Kasım Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimleri ile zamanla Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 24°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL 13°C, 24°C
Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 11°C, 23°C
Bu akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ 13°C, 25°C
Bu akşam saatlerinde çok bulutlu, yarın (Salı) parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZLİ 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
MANİSA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
MUĞLA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu
ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 18°C, 28°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI 0°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KONYA 6°C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK 15°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 21°C
Az bulutlu
ÇORUM 1°C, 21°C
Az bulutlu
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TRABZON 13°C, 20°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 13°C
Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS -6°C, 13°C
Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA 4°C, 17°C
Az bulutlu
VAN -1°C, 13°C
Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
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