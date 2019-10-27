Salı günü 18.00’de süre bitiyor

Türkiye’nin NATO’nun merkezinde olduğunu, sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini söyleyen ve herhangi bir şekilde insan haklarının ihlali, kimyasal silah kullanımı gibi insanlık dışı uygulamaların yapılmasının asla söz konusu olmadığını vurgulayan Akar’ın öne çıkan gündem maddelerine ilişkin mesajları şöyle:

GELSİNLER, TEKLİFİ ANLAYALIM “Bu konu konuşulabilecek bir konu, konuşulabilir. Gelsinler, önce teklifi tam olarak anlayalım, nedir, ne değildir. Bu teklifle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız çalışma ile uyumu, birleştirilmesi konusunda da faaliyetlerimizi sürdürebilir, değerlendirmemizi tamamlayabiliriz.

MUTABAKAT PLANLANDIĞI GİBİ Uygulama (Soçi mutabakatı) gayet normal, planlandığı gibi gidiyor. 30 kilometre güneye doğru, oradaki teröristleri, YPG’yi çıkaracaklar. Saat konusunda da Ruslarla anlaştık, 150 saat dedik. 29 Ekim saat 18.00’de bitiyor. O zamana kadar olayları yakinen takip ediyoruz. Ondan sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER Herhangi bir şekilde insan haklarının ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamaların yapılması asla söz konusu değil. Burada çok ciddi dezenformasyon var.

ETNİK TEMİZLİK İDDİASI Biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle tamamen uzak, gerçekle hiç alakası olmayan bir şekilde bunların konuşulması, yazılması çizilmesi gerçekten hiçbir şekilde ahlaki değil. Arazi orada, alan orada, her şey açık. Kim gelmek istiyorsa gelsinler götürelim, bakalım inceleyelim orada böyle bir şey var mı? Kimyasal silah kullanılmış mı, bakalım.

TÜRKİYE’NİN NATO’DAKİ ROLÜ ‘Türkiye nereye gidiyor?’ gibi söylemler var. Türkiye durduğu yerde duyuyor. Biz NATO’nun merkezindeyiz. Bizim tavrımız çok açık ve net. Bazı muhataplarımızın aklında bazı düşünceler farklı olarak gelişmiş. Bunların düzeltilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Epey mesafe katettiğimizi değerlendiriyorum.

MÜTTEFİKLERİN TAVRI 2011’den beri Suriye’de sıkıntılar başladığından itibaren biz dostlarımızla, müttefiklerimizle beraber bu konuda hareket etmeyi önerdik, teklif ettik. Fakat maalesef muhataplarımızdan gerekli girişimleri ve katkıyı göremedik. Biz burada da aynı şekilde tek başına bir şeyler yapmak peşinde değiliz. Ülkemize, halkımıza karşı ciddi terör tehdidi var. DEAŞ’tan, PKK/YPG’den var. Bunların önlenmesini istiyoruz. Bunu tabii ki müttefiklerimizle beraber yapmak istiyoruz. Ama gerekli reaksiyon olmadığı takdirde de bizim beklemeye tahammülümüz yok.

DEAŞ İLE MÜCADELE DEAŞ ile mücadelede hiçbir tahdit yok. Diğer ülkeler ne yapıyorsa biz fazlasını yaparız dedik. Operasyon sonrasında Türkiye’nin yakaladığı ya da teslim olan DEAŞ’lı sayısı 265.

BATI’NIN PKK/YPG’YE BAKIŞI PKK/YPG meselesi çok açık. Teröristler, Irak’ın kuzeyinde PKK adı altında yer alıyor, aynı kişi Suriye’ye geçtiği zaman YPG oluyor. Dünya kamuoyunu bir şekilde manipüle etmek için bu oyunları oynuyorlar. Mantıklı bakıldığında olay ortada. Avrupalılardan, ABD’lilerden PKK’nın YPG olduğunu söyleyen yüzlerce kişi var.”