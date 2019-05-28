Salep soğanı nedir ve ne işe yarar?
Arapça bir kelime olan salep, tilki yumurtalığı anlamı taşımaktadır. Orkide bitkisinin kökünü oluşturan salepin 80 farklı türü bulunmaktadır. Halk arasında dondurma yapımında kullanıldığı bilinen salep soğanı, içecek üretiminde de önemli bir yer almaktadır. İlaç endüstrisinde de kullanılan salep soğanı, Türkiye'nin birçok bölgesinde elde edilebilmektedir. İşte, salep soğanının faydaları ve kullanım alanı hakkında bazı bilgiler
Salep, Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişen orkide türlerinden elde edilmektedir. Genellikle deniz seviyesinden 5 kilometre yükseklikte yetişen orkidelerin bulunduğu bölge Kuzey Anadolu (Kastamonu, Sinop), Güney Anadolu (Muğla, Antalya, Silifke), Güneydoğu Anadolu, (Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay) ve Doğu Anadolu (Elazığ, Van, Muş, Bitlis, ) olarak bilinmektedir.
Son yıllarda Platanthera orkideleri yumrularından gıda ve ilaç hammaddesi olarak kullanılan salep elde edilmektedir. Anadolu’da asırlardan beri elde edilen droglardan biri olan salep; sıtma, kireçlenme, dizanteri, öksürük, baş ağrısı ve yaralara karşı tedavi edici olarak kullanılmıştır. Dondurma ve salep yapımında yararlanılan salep maddesi salep bitkilerinin yumrularından elde edilir. Salep, yumrulu orkidelerden elde edilmesine karşın tüm yumrulu cinsler bu amaç için uygun değildir.
Daha çok Orchis türlerinden salep elde edildiğine dair bilgiler vardır.
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