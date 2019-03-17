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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Saldırıların sebebi güçlenen Türkiye

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Saldırıların sebebi güçlenen Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda’daki terör saldırısıyla ilgili, “Bu saldırı ve onun üzerinden bize verilen mesajlar ilk değildir. Türkiye bölgesinin hem en güçlü hem en müreffeh devletidir. Eğer bugün Türkiye’ye saldırılıyorsa, Erdoğan’a saldırılıyorsa bunun sebebi güçlenen Türkiye’dir” dedi. Erdoğan, dün Tekirdağ ve Çatalca ile İstanbul’un Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde şunları söyledi:

YENİ ZELANDA NERE TEKİRDAĞ NERE

“Tekirdağ, ülkemizde topraklarının tamamı Avrupa’da olan 3 şehirden biridir. Sizlerin buradaki varlığı, temsil ettiğiniz değerler, Yeni Zelanda’da cami basıp Müslümanları katleden teröristin bile zoruna gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da 2’nci Viyana kuşatmasının tarihinden, bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanlarıyla süslemiş. Geride bıraktığı bildiride de, ‘Boğaz’ın batısına geçerseniz, sizi öldüreceğiz’, ‘İstanbul’a geleceğiz’, ‘Tüm camileri, minareleri yıkacağız’ diye zırvalamış. Be namussuz! Yeni Zelanda nere, Tekirdağ nere? Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir katil, bir cani, Müslümanlarla ve Türklerle ilgili bunca fesatlığa kafası dolu olarak harekete geçirilebiliyor.

40 GÜN GELMİŞ, ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

İstanbul’a 3 gün bir gelmiş, 40 gün bir gelmiş. Şimdi çalışmalar yapılıyor. Bağlantısı nerelerde var? Çıkaracağız. Ama Yeni Zelanda’dan da bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Böyle kuru kuruya ‘Şöyle bir müddet yatsın, ondan sonra çıksın...’ 49 insan. Bu bir katliam. Bunun hesabının sorulması lazım. Aksi takdirde bu gidiş iyi bir gidiş değil. Yarın aynı bedeli Yeni Zelanda da öder.
Bugün Türkiye bölgesinin hem en güçlü hem en müreffeh devletidir. Eğer bugün Türkiye’ye saldırılıyorsa, Erdoğan’a saldırılıyorsa bunun sebebi güçlenen Türkiye’dir.

‘ARTIK BURASI İSLAMBOL’DUR’

Biz, bu dünyada yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz. Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul’a Konstantinapol ifadesini kullanan ey Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz, terbiye metotlarımız farklıdır, sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz. Artık burası İslambol’dur.

BUNLARIN DERDİ RABİA’DIR

Avustralyalı bir senatör var, ahlaksız edepsiz. Avrupa’da her gün yurttaşlarımıza, onların camilerine, derneklerine ve işyerlerini yönelik yeni saldırıların haberlerini alıyoruz. Sınırlarımızın dibine kurulmaya çalışılan terör koridoru da bu senaryonun bir parçasıdır. Bunların derdi Tayyip Erdoğan değil, bunların derdi AK Parti ve MHP ile birlikte kurduğumuz cumhur ittifakı da değil. Bunların derdi, doğrudan doğruya Türkiye’dir. Türk milletidir. Bunların derdi doğrudan doğruya Rabia’dır.” 

SALDIRIYI İZLETTİ

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ’daki mitinginde Yeni Zelanda’daki katliam anına ilişkin görüntüleri ve teröristle ilgili bilgilerin yer aldığı görüntüleri dev ekrandan izletti. Görüntülerde teröristin, Erdoğan ve Türkiye hakkında sosyal medya hesabından yayınladığı manifestonun ayrıntıları da yer aldı.

BUNLARIN HEPSİ TEZGÂH BU OYUNLARA GELMEYELİM

“(Miting alanından ‘Ayasofya ibadete açılsın’ diye bağırılması üzerine) Sultanahmet’i bir doldurun ondan sonra ona bakarız. Şimdi Büyükçamlıca Camisi’ni yaptık. 3 tane 4 tane Ayasofya yapar. 60 bin kişiyi ağırlayacak kapasitede. Mesele o değil. Bu işin bir siyasi boyutu var. Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, ‘Ayasofya’yı dolduralım’ diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgâh. Biz ne zaman neyin, nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız. Adımı nasıl atacağımızı, bunun siyasetini çok iyi biliriz.”

‘TERÖRİSTLERLE BERABERSİN’

“(Miting alanındakilere CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili açıklamasını izlettikten sonra) Terbiyesize bak. ‘İslam dünyasından kaynaklanan terör’ diyor. ‘İslam dünyasının bunu düşünmesi lazım’ diyor. Yahu senin Avusturalyalı senatörden ne farkın var? Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar izanını kaybetmiş, kendini kaybetmiş olan birisi, halkının yüzde 99’u Müslüman olan bu ülkede siyaset yapıyor. Sen önce kendini gözden geçir. Zira sen zaten şu anda teröristlerle berabersin. Teröristlerle el elesin. Teröristlerle kol kolasın. Sen Kandil’dekileri, Cudi’dekileri, Gabar’dakileri yanına alıp, onlarla beraber yürüyüş yapan adamın ta kendisisin.”

‘SENEDİN HESABINI VEREMİYOR’

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ’ın ardından Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış törenine katıldı. Erdoğan, 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kenti CHP’den çöp dağları, kirli hava, susuzlukla aldıklarını dile getirerek şunları söyledi: “İşte buyurun, şimdi Ankara’da yolsuzluklar içerisinde olan bir aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Ve bir senet... Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını? Bay Kemal çık, adayının karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et. Hepsi ortalıktan kaçıyorlar, kayıplar. Şimdi arkadaşlarımız da onları kovalıyor.

İçinizde Tayyip Erdoğan’ı 1994’ten, büyükşehir belediye başkanlığı döneminden beri herhalde tanıyanlarınız var. Soruyorum size, biz bugüne kadar İstanbul’a ve Türkiye’ye eser kazandırmaktan, hizmet etmekten, proje gerçekleştirmekten başka bir şey yaptım mı? Bu ülkede, bu şehirde kimin kökeniyle uğraştık? Bu ülkede, bu şehirde kimin inancına karıştık?”

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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