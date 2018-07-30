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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.07.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Saldırılar nedeniyle yapımı tam 21 yıl sürdü! Son 10 gün...

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Saldırılar nedeniyle yapımı tam 21 yıl sürdü! Son 10 gün...

Yapımına 21 yıl önce başlanan ve terör örgütü PKK’nın defalarca saldırıp engellemeye çalıştığı Şırnak-Cizre duble yolunda sona gelindi. Cudi Dağı’ndaki tünellere şehitlerin adının verildiği yol 10 gün sonra hizmete girecek.

ŞIRNAK terörden temizlendikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla adeta yeniden inşa edilmeye başlandı. Şırnak her alanda yatırımlarla desteklenirken bu yatırımlardan biri olan ve 514 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Şırnak-Cizre Karayolu projesinde sona gelindi. PKK terör örgütünün defalarca saldırıp, engellemeye çalıştığı duble yol yaklaşık 10 gün sonra hizmete açılacak.

TERÖRİSTLERİN HEDEFİ OLDU

Sabah’tan Sekvan Küden’in haberine göre Cizre Barajı'nın yapılması ile bölgedeki karayollarının sular altında kalacak olması nedeniyle 1997'de ihalesi yapılan Şırnak- Cizre karayolu 514 milyon liralık yatırımla hayata geçirildi. Yol bölgenin gelişmesine engel olmak isteyen teröristlerin hedefi oldu. PKK'lı teröristlerin geçiş güzergâhı olan Cudi Dağı'ndaki yol yapım şantiyesi inşaat sürecinde birçok kez teröristlerin saldırısına uğradı. Yol yapımını engellemeye çalışan PKK'lı teröristler, iş makinelerini ateşe verdi. 2 Mayıs 2010'da şantiyeyi basan PKK'lı teröristler, bekçileri etkisiz hale getirdikten sonra yakıt tankı ve araç yakıt depolarına el yapımı bomba tuzakladı. Sürücülerin fark etmesi ile facia son anda önlendi. 23 Temmuz 2011'de şantiyeyi basan teröristler, 3 dozeri ateşe verdi. 9 Ekim 2011 gecesi şantiyeye baskın düzenleyen teröristler, bir iş makinesini ateşe verdi. 30 Ağustos 2012'de yine şantiyeyi basan teröristler, 1 aracı ateşe verdi, 1 çalışanı kaçırdı. Kaçırılan kişi daha sonra serbest bırakıldı.

ŞEHİTLERİN ADI VERİLDİ

20 Ağustos 2015'te teröristlerin saldırısında 30 araç ve iş makinesi ateşe verildi. Saldırı sonrası yol çalışmaları yaklaşık bir yıl durdu. 1 Ekim 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda Yüzbaşı Mustafa Erdal ile Güvenlik Korucusu Dündar Page şehit olurken, 4 güvenlik korucusu da yaralandı. Saldırılara rağmen devam eden çalışmalarda, Çağlayan mevkisinde başlayan ve İkizce köyü yakınlarında son bulan biri 700, diğeri 800 metre uzunluğunda iki tünel ve 360 metre uzunluğunda bir viyadük yapılıyor. Cudi Dağı'nın altından geçen karayolunun güvenliğini sağlarken 1 Ekim 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Güvenlik Korucusu Dündar Page'nin isimleri de güvenliğini sağladıkları tünellere verildi.

MESAFE 20 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yolun trafiğe açılması ile Şırnak ile Cizre arasındaki uzaklık 45 kilometreden, 37 kilometreye, seyahat süresi ise 45'ten 20 dakikaya düşecek. Daha güvenli olacak yolun tamamlanması ile standartlara uymayan eski yola göre kazaların da en aza indirilmesi hedefleniyor.

YILLARDIR BUGÜNÜ BEKLEDİK

Şırnak'ta yaşayan Selahattin Taşar, "Halkımızın yıllardır beklediği karayolunun açılacak olması mutluluk verici. Yolun tamamlanmasıyla Şırnak halkı eski ve tehlikeli yoldan kurtulacak. Artık rahat yolculuk yapacak. Yol hasreti sona erecek" diye konuştu.

 

 

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