Saldırıda hayatını kaybedenler için Eyüpsultan Camisi'nde mevlit okutuldu
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için Eyüpsultan Camisi'nde mevlit okuttu.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, partisi tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen Sandık Güvenliği Toplantısı'na katıldı. Ülkenin varlığı ve birliği açısından en kıymetli şeyin adalet duygusu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu sandık günü ölüm kalım mücadelesi asla değildir. Bir demokrasi mücadelesidir. Bir gün sonra hep birlikte birbirimizin yüzüne bakacağız" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İstanbul'da 31 bin 124 sandığın 31 bin 42'sinde sandık görevlilerinin hazır olduğunu söyledi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte partisi tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen Sandık Güvenliği Toplantısı'na katılarak okul bilişim ve ilçe seçim sorumlularıyla bir araya geldi.
EYÜP SULTAN’DA MEVLİT
İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için Eyüpsultan Camisi'nde mevlit okuttu. Akşam namazının ardından Eyüpsultan Camisi'nde gerçekleştirilen mevlit programına vatandaşlar katıldı. Programda İmamoğlu, Yasin Suresi'nin bir bölümünü okudu. Daha sonra saldırıda yaşamını yitirenler için mevlit okundu, dua edildi.
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