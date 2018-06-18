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    O an... Polis linçten böyle kurtardı

    AA
    18.06.2018 - 19:44 | Son Güncelleme:

    Adana'da kavga ederek başını taşla yaraladığı kişinin yakınlarının saldırısına uğrayan şahıs, sığındığı evden polis ekiplerince çıkarıldı.

    Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Sabri T. ile Ahmet C. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet C, yerden aldığı taşla Sabri T'nin kafasına vurarak yaraladı.

    Kavgayı duyan Sabri T'nin yakınları, olay yerine gelerek Ahmet C'yi darbetmek istedi.

    POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Mahallede bir eve sığınan Ahmet C, olay yerine gelen polis ekipleri gözetiminde polis merkezine götürüldü.

    Bu arada yaralanan Sabri T, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

    Etiketler: adana , saldırgan , kavga , son dakika , haberler
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