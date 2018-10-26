Salda’nın rekortmen kızı
SERBEST dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru'nu kırdı.
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne botla açılan milli sporcu, sudaki hazırlıklarının ardından 184 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin 3'üncü gölü olan Salda'da tek nefeste tüpsüz ve paletsiz daldı. Şahika Ercümen, 65 metre derinliğe 1 dakika 58 saniyede dalarak dünya rekorunun sahibi oldu. Milli sporcu ile ekibi rekorun ardından büyük sevinç yaşadı.
Ülkemiz adına dünya rekorunu Cumhuriyetimizin 95. yılına ithafen kırdığını belirten Ercümen, amacının doğa harikası, el değmemiş Salda Gölü’nün korunarak tanıtılmasına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.
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