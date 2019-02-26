Salda Gölü'nde eleştirilen görüntü hakkında açıklama
TÜRKİYE’nin Maldivleri olarak ünlenen, Mars’ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren dünyadaki iki noktadan biri olarak kabul edilen Burdur Salda Gölü’ne araç girişini engellemek için yürütülen kazıklı yol çalışmasıyla ilgili ilk kez konuşan Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Burdur, Yeşilova Belediyesi ve çevrecilerin tepkisini değerlendirdi.
GİRİŞLER ENGELLENDİ
Hürriyet muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtlayan Alacatlı, Salda Gölü’ne ziyaret eden kişi sayısının özellikle yaz döneminde ciddi oranda arttığını vurgulayarak, şöyle dedi: “Salda Gölü’ne motorlu ve motorsuz araçların girişinin engellenmesi ve çadır kurulumunun önlenmesi amacıyla uyarıcı levhaların ve sadece insan geçişine izin verecek engellerin konulması tavsiye edilmiştir.”
AHŞAP KULLANDIK
“Bu doğrultuda Antalya Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu’nun kararı ile Salda Gölü ve çevresi birinci ve ikinci derece doğal sit alanında kalan alanlarda sahile inişlerde motorlu ve motorsuz araçların kontrol ve engellenmesine yönelik ahşap malzemelerle bariyer oluşturulması, uygun noktalara uyarıcı levha konulması ve uygulama esnasında gerekli çevresel ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verilmiştir.”
SALDA KORUNACAK
Göl çevresinin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmada beton malzeme kullanılmadığına dikkat çeken Alacatlı, “Bölge Komisyonu kararına uygun olarak herhangi bir beton malzeme kullanmadan ahşap malzeme ile göl kıyısına kadar araç girişinin engellenmesi amacıyla tedbir alınmıştır. Ayrıca uygun noktalara yine ahşap malzemeden uyarıcı levhalar da konulmuştur. Bölgede koruma amaçlı imar planı çalışmalarına da başlanılmıştır” diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Salda Gölü çevresinde devam eden kazıklı yol çalışmasına tepki gösteren Yeşilova Belediyesi Başkanı Nuri Özbek, “Gölümüzün korunmasını, araç girişinin engellenmesini biz de istiyoruz ancak daha estetik bir çözüm bulunabilirdi” derken, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Biz bu değeri korurken bile zarar veriyoruz. O kazıklar o güzelliğe yakışmış mı” demişti.
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