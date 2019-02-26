Salda Gölü'nde eleştirilen görüntü hakkında açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSalda Gölü'nde eleştirilen görüntü hakkında açıklama
GeriGündem Salda Gölü'nde eleştirilen görüntü hakkında açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Salim UZUN/HÜRRİYET
26.02.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Salda Gölü'nde eleştirilen görüntü hakkında açıklama

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Salda Gölü'nde eleştirilen görüntü hakkında açıklama

TÜRKİYE’nin Maldivleri olarak ünlenen, Mars’ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren dünyadaki iki noktadan biri olarak kabul edilen Burdur Salda Gölü’ne araç girişini engellemek için yürütülen kazıklı yol çalışmasıyla ilgili ilk kez konuşan Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Burdur, Yeşilova Belediyesi ve çevrecilerin tepkisini değerlendirdi.

4
  • Eleştirilen görüntü hakkında açıklama
  • Eleştirilen görüntü hakkında açıklama
  • Eleştirilen görüntü hakkında açıklama
  • Eleştirilen görüntü hakkında açıklama
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

GİRİŞLER ENGELLENDİ

Hürriyet muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtlayan Alacatlı, Salda Gölü’ne ziyaret eden kişi sayısının özellikle yaz döneminde ciddi oranda arttığını vurgulayarak, şöyle dedi: “Salda Gölü’ne motorlu ve motorsuz araçların girişinin engellenmesi ve çadır kurulumunun önlenmesi amacıyla uyarıcı levhaların ve sadece insan geçişine izin verecek engellerin konulması tavsiye edilmiştir.”

AHŞAP KULLANDIK

“Bu doğrultuda Antalya Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu’nun kararı ile Salda Gölü ve çevresi birinci ve ikinci derece doğal sit alanında kalan alanlarda sahile inişlerde motorlu ve motorsuz araçların kontrol ve engellenmesine yönelik ahşap malzemelerle bariyer oluşturulması, uygun noktalara uyarıcı levha konulması ve uygulama esnasında gerekli çevresel ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verilmiştir.”

SALDA KORUNACAK

Göl çevresinin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmada beton malzeme kullanılmadığına dikkat çeken Alacatlı, “Bölge Komisyonu kararına uygun olarak herhangi bir beton malzeme kullanmadan ahşap malzeme ile göl kıyısına kadar araç girişinin engellenmesi amacıyla tedbir alınmıştır. Ayrıca uygun noktalara yine ahşap malzemeden uyarıcı levhalar da konulmuştur. Bölgede koruma amaçlı imar planı çalışmalarına da başlanılmıştır” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Salda Gölü çevresinde devam eden kazıklı yol çalışmasına tepki gösteren Yeşilova Belediyesi Başkanı Nuri Özbek, “Gölümüzün korunmasını, araç girişinin engellenmesini biz de istiyoruz ancak daha estetik bir çözüm bulunabilirdi” derken, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Biz bu değeri korurken bile zarar veriyoruz. O kazıklar o güzelliğe yakışmış mı” demişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.02.2019)
daha fazla video için
Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Salda Gölü'nde eleştirilen görüntü hakkında açıklama

Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da 7 terörist sığınakta ele geçirildi! Aralarında Türkiye sorumlusu da var...

İlçede hareketli gün… Okul tatil edildi, başsavcılık soruşturma başlattı