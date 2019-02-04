Salda Gölü nerede? Salda Gölü'nün konumu
Gündemdeki haberler ardından Salda Gölü’nün konumu merak konusu oldu. Türkiye’deki en derin göllerden biri olan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Salda Gölü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Peki, Salda Gölü tam olarak nerede?
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü, Burdur ilinin yaklaşık 64 km batısında Yeşilova ilçe sınırlarında yer alır. Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip göllerindendir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1140 m'dir. Yüz ölçümü 44 km² dir.
Ormanlık tepelerle ve ovalarla çevrili tektonik bir göldür. Göller Bölgesi içindeki, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. Derinliği bazı yerlerde 185 metredir. Güney cephesinde bulunan Sultan Pınarı suyu burayı bir mesire yeri haline getirmiştir. Salda Gölü, kumsalı, turkuaz rengiyle oluşan güzel manzarası, temiz doğası, ormanları ve kamp yerleriyle alternatif tatil imkânlarını sunan, doğanın en cömert olduğu alanlardandır. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Salda Gölü yelken, kano, rüzgâr sörfü, foto-safari, göl turu, sualtı dalış, yüzme vb. imkânlar sunmaktadır.
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