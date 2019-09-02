Salda Gölü nerede?
Dünya'da Mars yüzeyine benzeyen iki yerden biri olan ve binlerce yıllık jeolojik çekmeyle meydana gelen Salda Gölü, turkuaz rengi suyu ve beyaz kumuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki, Salda Gölü nerede? Salda Gölü hangi ile bağlı?
Beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü, yaz sezonunda yüz binlerce turisti misafir ediyor. Mavi ve yeşilin iç içe olmasıyla dikkat çeken Salda Gölü, bembeyaz kumsalı, turkuaz tonlardaki suyu ve göz kamaştıran güzelliğiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. İşte, Salda Gölü hakkında merak edilenler...
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü, 184 metre derinliğe sahip tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alıyor.
1989'dan bu yana doğal sit alanı statüsünde olan ve yüksek turizmin potansiyeline sahip "Türkiye'nin Maldivleri"nin son yıllarda tanıtım faaliyetleri ve sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde popülerliği arttı. Yaz sezonunda yurt içi ve yurt dışından bu doğa harikasını görmek ve fotoğraflamak isteyen binlerce ziyaretçi, Salda Gölü'ne akın ediyor.
Bünyesinde 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türünü barındıran gölün, Özel Çevre Koruma alanı ilan edilmesiyle 4 bin 400 hektarlık korunan alan 29 bin 500 hektara çıkarıldı.
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