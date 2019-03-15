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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
15.03.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Salda Gölü ile ilgili önemli gelişme

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Salda Gölü ile ilgili önemli gelişme

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edildi.

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  • Salda Gölü ile ilgili önemli gelişme
  • Salda Gölü ile ilgili önemli gelişme
  • Salda Gölü ile ilgili önemli gelişme
  • Salda Gölü ile ilgili önemli gelişme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Şubat'ta Burdur'da yaptığı mitingde, Yeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve bembeyaz kumsalları ile 'Türkiye'nin Maldivleri', 'Saldivler' gibi isimlerle anılan, son yılların önemli turizm merkezi Salda Gölü ve çevresinin özel koruma alanı ilan edileceğini, etrafına 300 bin metrekarelik millet bahçesi yapılacağını açıklamıştı.

Salda Gölü ve çevresinin 'özel çevre koruma bölgesi' ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 18 Şubat'ta Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda müjdesini verdiği Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanına ilişkin 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Salda Gölü ve çevresinin doğal, temiz yapısının korunması ve bu şekilde turizme kazandırılmasını sağlayacak olan bu önemli kararın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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