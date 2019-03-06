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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
06.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Salça bomba

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Salça bomba

Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak’ta yaşayan ve kâğıt toplayarak geçimini sağlayan Selma Altan (57) sabah erken saatlerde evden çıktı.

Altan evinin 200 metre yakındaki çöp tenekesinin yanında bir salça kutusu buldu. Altan kutuyu topladığı diğer kartonların arasına atarak bir süre sonra evine döndü. Evinin önüne gelen Selma Altan’ı, kızı Pınar Altan (27) karşıladı. Anne Altan kartonları torbasından çıkartırken çöp kenarında bulduğu salça kutusunun üzerine bastı. Kutu bir anda infilak etti. Kanlar içerisinde kalan anne Altan yere yığıldı. Annesini yerde gören Pınar Altan ise baygınlık geçirdi. Patlamanın etkisiyle bazı evlerin camları kırıldı. Ellerinden ve bacaklarından ağır yaralanan Selma Altan ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis olay yerinde el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği buldu. Olayın salça kutusu içerisine yerleştirilmiş çakmak gazının patlaması sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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