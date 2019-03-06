Salça bomba
Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak’ta yaşayan ve kâğıt toplayarak geçimini sağlayan Selma Altan (57) sabah erken saatlerde evden çıktı.
Altan evinin 200 metre yakındaki çöp tenekesinin yanında bir salça kutusu buldu. Altan kutuyu topladığı diğer kartonların arasına atarak bir süre sonra evine döndü. Evinin önüne gelen Selma Altan’ı, kızı Pınar Altan (27) karşıladı. Anne Altan kartonları torbasından çıkartırken çöp kenarında bulduğu salça kutusunun üzerine bastı. Kutu bir anda infilak etti. Kanlar içerisinde kalan anne Altan yere yığıldı. Annesini yerde gören Pınar Altan ise baygınlık geçirdi. Patlamanın etkisiyle bazı evlerin camları kırıldı. Ellerinden ve bacaklarından ağır yaralanan Selma Altan ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis olay yerinde el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği buldu. Olayın salça kutusu içerisine yerleştirilmiş çakmak gazının patlaması sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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