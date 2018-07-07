Salamura yaprak baskını

Otomobilin içinde gördükleri bitkinin hintkeneviri, bidonların içinde de uyuşturucu olmasından şüphelendi. Polis, yeşil ışık yanınca harekete geçen otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.



Bunun üzerine ekip, otomobilin peşine düşerken, durumu merkeze bildirdi. Kent trafiğinin en yoğun olduğu Turan Cemal Beriker Bulvarı'ndan kaçan otomobil, çok sayıda ekiple takibe alındı. Otomobil, Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yolcu almak için durağa yanaşan minibüsün yanından geçmeye çalıştı. Ancak, minibüsle kaldırım arasına sıkışıp kaldı. Hareket edemeyen otomobili, peşindeki motorize yunus ekipleri sardı.



Otomobilden indirilen üç genç, yere yatırılıp kelepçelendi. Polisin otomobilde yaptığı aramada saksıdakinin süs bitkisi, bidonlardakinin ise salamura yaprak olduğunu gördü. Polisin, neden durmadığını sorduğu otomobilin sürücüsü, “Ehliyetim yoktu, korkup kaçtım, başıma neler geldi” diyerek ağladı.



