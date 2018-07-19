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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
19.07.2018 - 16:27, Son Güncelleme:

Saksıyla teyzesini öldürdü

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Saksıyla teyzesini öldürdü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 30'a yakın suç kaydı bulunan ve direndiği jandarma ekiplerinin aracına zarar verince gözaltına alınan, daha sonra serbest kalan şahıs, saksıyla başına vurduğu 65 yaşındaki teyzesi ölünce yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay, 25 Haziran tarihinde Akyazı ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 30’a yakın suç kaydı bulunan S.D. (24), saksıyla öz teyzesini başından yaraladı. Yaklaşık üç hafta Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören kadın baş ağrısı sebebiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

Olayın yaşandığı gece Akyazı Jandarma Komutanlığı ekiplerine saldırıda bulunarak, darp raporu almak isteyen ve jandarma ekiplerinin cep telefonu ile çektiği görüntülerde kendine zarar verdiği anlar ulusal medyada gündem olan S.D., 'görevli kolluk kuvvetine mukavemet', 'kamu malına zarar verme', 'görevli memura hakaret', 'haneye tecavüz' ile 'darp' suçlamalarından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Serbest kalan şahsın jandarmanın kendisini darp ettiğini iddia ederek rapor aldığı ve konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğu öğrenildi. Kafasında 10 dikiş bulunan zanlının teyzesi Gülfidan Cebecioğlu, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadının ölümü üzerine S.D. jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı. Teyzesinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeğeni tarafından başına saksıyla vurulduktan sonra hastanede yaşam mücadelesi veren ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gülfian Cebecioğlu, Yeniköy Üst Mahalle Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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