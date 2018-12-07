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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA (DHA)
07.12.2018 - 16:53, Son Güncelleme:

Saklıkent’te yoğun kar direkleri devirdi, bölge elektriksiz kaldı

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Saklıkent’te yoğun kar direkleri devirdi, bölge elektriksiz kaldı

Antalya Saklıkent Kayak Merkezi’nde iki gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 500’e yakın ev, otel ve telesiyejlerin bulunduğu alanda birçok elektrik direği yıkıldı. Kar kalınlığı 70-80 santimetreye ulaşırken, bölge elektriksiz kaldı.

Antalya’da 2 bin 200 metre rakıma sahip Saklıkent Kayak Merkezi’nin bulunduğu bölgede iki gündür devam eden kar yağışı hayatı felç etti. 5 Aralık Çarşamba günü bölgede başlayan kar yağışı, dün de gün boyu sürdü.

Gece de devam eden yağış sonrasında kayak merkezinin bulunduğu bölgede kar kalınlığı 80 santimetreye kadar yükseldi.

Saklıkent’te yoğun kar direkleri devirdi, bölge elektriksiz kaldı
Bölgede yaklaşık 500 konutun yer aldığı Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi, otel ve telesiyejlerin bulunduğu alanda çok sayıda elektrik direği, üzerlerine biriken kar nedeniyle devrildi. Devrilen direkler nedeniyle bölgede perşembe gününden itibaren de elektrikler tamamen kesildi.

Saklıkent’te yoğun kar direkleri devirdi, bölge elektriksiz kaldı
Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş, iki gündür devam eden yağışla kar kalınlığının 70-80 santimetreye kadar yükseldiğini ve bölgedeki birçok elektrik direğinin üzerinde biriken karları taşıyamaz duruma gelerek devrildiğini söyledi.

Hem kooperatif hem de kayak merkezi ve aşağıdaki köylerin iki gündür elektriksiz kaldığını anlatan Kızılsavaş, ''Fırtına yoktu ama aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle direkler üzerinde aşırı birikim oldu ve birçoğu ağırlığı kaldıramadı. Aslında bu bölgedeki elektrik altyapısının yeraltına alınması gerekiyor. Biz kooperatif içinde devrilen direkleri kendi çabamızla düzeltmeye çalışıyoruz. Ancak bölgede birçok alan iki gündür elektriksiz kaldı. Ayrıca elektrik olmadığı için kayak da yapılamıyor" dedi.

Saklıkent’te yoğun kar direkleri devirdi, bölge elektriksiz kaldı

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