'SaklÄ± cennet' bu hale geldi
KOCAELÄ°â€™nin KandÄ±ra ilÃ§esinde 'saklÄ± cennet' olarak bilinen Sardala Koyuâ€™nda tatilcilerin bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Ã§Ã¶pler, Ã§irkin bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸturdu. Duruma tepki gÃ¶steren bazÄ± tatilciler, Ã§Ã¶plerin dÃ¼zenli olarak alÄ±nmasÄ±nÄ± ve Ã§Ã¶p konteynerleri konulmasÄ±nÄ± istedi.
KandÄ±raâ€™ya 25 kilometre uzaklÄ±kta PÄ±narlÄ± Mahallesiâ€™nde bulunan Sardala Koyuâ€™nda sahilde kirlilik devam ediyor. GÃ¼nÃ¼birlik tatilcilerin bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± atÄ±klar, adeta Ã§Ã¶p daÄŸlarÄ± oluÅŸturdu.
AÄŸva ile BaÄŸÄ±rganlÄ± arasÄ±nda kalan 'saklÄ± cennet' olarak adlandÄ±rÄ±lan, dalgalarÄ±n ÅŸekillendirdiÄŸi kayalÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu koyda yaÅŸanan kirlilik nedeniyle Ã§irkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. HayvanlarÄ±n da aÃ§Ä±kta kalan Ã§Ã¶pleri etrafa daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Hafta iÃ§i Sardala Koyuâ€™na gelenler, yaÅŸanan kirliliÄŸi tepki gÃ¶stererek, insanlarÄ±n daha duyarlÄ± olmasÄ±nÄ± istedi. Tatilciler, Ã§Ã¶plerin daha dÃ¼zenli ÅŸekilde toplanÄ±lmasÄ±nÄ± ve bÃ¶lgeye Ã§Ã¶p konteynerleri konulmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
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