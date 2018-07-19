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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
19.07.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

Sakız yüzünden bu hale geldi

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Sakız yüzünden bu hale geldi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Derin Akıcı'nın beyin fonksiyonları, 6 yaşında nefes borusuna sakız kaçması nedeniyle çalışmıyor. Derin, 1,5 yıldır yatağa mahkum.

Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Derin Akıcı’nın annesi Ebru Akıcı, kendilerine uzatılacak yardım elini beklediklerini söyledi. Anne Ebru Akıcı, “Derin'in iyileşmesi ve önceki sağlıklı hayatına tekrar dönmesi için yoğun bir fizik tedavi uygulanması gerekiyor. Yoğun bir fizik tedavi uygulandığı zaman, beyne giden sinirlenin uyarılabileceği ve bu sayede sağlığına kavuşabileceği uzmanlarca bildirilmiş. Ancak boğazından, tracoztami denilen açık sistemle tedavi uygulaması yapıldığı için hastane de hastanın yatması; enfeksiyon kapması nedeniyle riskli gözüküyor. Fizik tedavinin evde, özel olarak uygulanması gerekiyor. Ancak bu işlemde çok yüksek bedel gerektiriyor” dedi.

Ebru Akıcı, maddi durumlarının yerinde olmadığını belirterek fizik tedavi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirtti. Anne Ebru Akıcı, "Kızımın tedavi görmesi gerekiyor. Hastane de tedavi yaptıramıyoruz; çünkü enfeksiyon riski var. Bu yüzden evde özel tedavi uygulamamız gerekiyor. Bu da çok yüksek bir meblağ tutuyor. Bizim karşılamamız imkansız. Bu yüzden özellikle sanayi kuruluşlarından, iş adamlarından, hayırsever insanlardan destek bekliyoruz. Kızımın iyileşmesi, kızıma uzatılacak bir el ile mümkün olabilir. Bu çocuk, herkesin çocuğu olabilirdi. Bu nedenle imkanı var olan herkesin çocuğumuzun iyileşmesi adına destek olmalarını arzu ediyoruz "dedi.

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