Şakirpaşa’dan komşu şikâyeti
Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın idaresi, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçaklar piste inemeyince, sorumlu tuttuğu civar mahalleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikâyet etti. Yönetim soruna ‘kalitesiz yakıtın’ yol açtığını savunurken, rapor istenen meteoroloji ‘sis’ yanıtını verdi. Bakanlığa bağlı müdürlükten ‘ısınmaya bağlı partikül madde artışı’ yanıtı gelirken, Çevre İl Müdürlüğü ‘enverziyon’ sonucuna vardı.
ADANA Şakirpaşa Havalimanı’na 20-21 Aralık tarihleri arasında bazı uçaklar görüş mesafesinin 50 metreye düşmesi nedeniyle inemedi. Uçaklar çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi.
GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METRE
Havalimanı yönetimi 28 Aralık’ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazı yazarak durumu anlattı. Yazıda havalimanı çevresindeki mahallelerde 20-21 Aralık tarihlerinde, 21.00 ile 03.45 saatleri arasında ısınma amacıyla kalitesiz yakıt kullanılması sonucunda oluşan kirliliğin görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdüğü belirtildi. Havalimanı yönetimi, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Havalimanı pistinin hemen yanındaki Uçak ve Gülbahçe mahalleleri de ‘olağan şüpheli’ olarak sürece dahil oldu.
METEOROLOJİ: SİS VE PUS
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, havalimanının talebi üzerine Meteoroloji 6’ncı Bölge Müdürlüğü’yle temasa geçti. Söz konusu tarih ve saatler arasındaki gözlem bilgilerini talep etti. Gelen ayrıntılı meteoroloji raporlarında söz konusu saatlerdeki durum sis ve pus olarak tanımlandı. 20 Aralık 21.20’de sis sebebiyle görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü, 21 Aralık 03.25’te ise görüş mesafesinin normale döndüğü belirtildi.
İKİNCİ RAPOR: PARTİKÜL
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Akdeniz Temiz Hava Müdürlüğü’yle de temas kurdu. Isınmadan kaynaklı PM10 (partikül madde) ölçüm sonuçlarını istedi. Yapılan değerlendirmede 18.00 ile 22.00 saatleri arasında ‘ısınma kaynaklı partikül madde artışı’ olduğunun gözlendiği, 22.00’den sonra da partikül madde oranında düşüş olduğu ifade edildi.
SONUÇ: ENVERZİYON
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptığı nihai değerlendirmesinde meteorolojik faktörlerin öne çıktığı ‘enverziyon’ (ısınan havanın yükselirken kendinden daha sıcak hava kütlesiyle karşılaşması) nedeniyle ‘sis’ ve ‘pus’ oluştuğunu vurguladı.
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