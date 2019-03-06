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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
06.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şakirpaşa’dan komşu şikâyeti

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Şakirpaşa’dan komşu şikâyeti

Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın idaresi, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçaklar piste inemeyince, sorumlu tuttuğu civar mahalleleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikâyet etti. Yönetim soruna ‘kalitesiz yakıtın’ yol açtığını savunurken, rapor istenen meteoroloji ‘sis’ yanıtını verdi. Bakanlığa bağlı müdürlükten ‘ısınmaya bağlı partikül madde artışı’ yanıtı gelirken, Çevre İl Müdürlüğü ‘enverziyon’ sonucuna vardı.

ADANA Şakirpaşa Havalimanı’na 20-21 Aralık tarihleri arasında bazı uçaklar görüş mesafesinin 50 metreye düşmesi nedeniyle inemedi. Uçaklar çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

Şakirpaşa’dan komşu şikâyeti

GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METRE

Havalimanı yönetimi 28 Aralık’ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazı yazarak durumu anlattı. Yazıda havalimanı çevresindeki mahallelerde 20-21 Aralık tarihlerinde, 21.00 ile 03.45 saatleri arasında ısınma amacıyla kalitesiz yakıt kullanılması sonucunda oluşan kirliliğin görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdüğü belirtildi. Havalimanı yönetimi, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Havalimanı pistinin hemen yanındaki Uçak ve Gülbahçe mahalleleri de ‘olağan şüpheli’ olarak sürece dahil oldu.

METEOROLOJİ: SİS VE PUS

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, havalimanının talebi üzerine Meteoroloji 6’ncı Bölge Müdürlüğü’yle temasa geçti. Söz konusu tarih ve saatler arasındaki gözlem bilgilerini talep etti. Gelen ayrıntılı meteoroloji raporlarında söz konusu saatlerdeki durum sis ve pus olarak tanımlandı. 20 Aralık 21.20’de sis sebebiyle görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü, 21 Aralık 03.25’te ise görüş mesafesinin normale döndüğü belirtildi.

İKİNCİ RAPOR: PARTİKÜL

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Akdeniz Temiz Hava Müdürlüğü’yle de temas kurdu. Isınmadan kaynaklı PM10 (partikül madde) ölçüm sonuçlarını istedi. Yapılan değerlendirmede 18.00 ile 22.00 saatleri arasında ‘ısınma kaynaklı partikül madde artışı’ olduğunun gözlendiği, 22.00’den sonra da partikül madde oranında düşüş olduğu ifade edildi. 

Şakirpaşa’dan komşu şikâyeti

SONUÇ: ENVERZİYON

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptığı nihai değerlendirmesinde meteorolojik faktörlerin öne çıktığı ‘enverziyon’ (ısınan havanın yükselirken kendinden daha sıcak hava kütlesiyle karşılaşması) nedeniyle ‘sis’ ve ‘pus’ oluştuğunu vurguladı.

 

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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