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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
07.11.2018 - 20:49, Son Güncelleme:

‘Sakıncalı hekim’ iki kere görüşülüp geçti

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‘Sakıncalı hekim’ iki kere görüşülüp geçti

Sağlık alanıyla ilgili torba yasa teklifinde devlet hizmetine alınmayan hekimlere özelde çalışma sınırı getiren madde, Meclis Sağlık Komisyonu’nda iki farklı günde iki kez görüşüldü.

5’inci maddenin önceki gün 11 saat süren görüşmesi arbedeyle sonuçlandı. AK Parti, gece 02.00’ye doğru yeterlik önergesiyle görüşmeyi tamamlamak istedi. Önerge AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilirken muhalefet sıralara vurarak protesto etti. Önergeden önce çok sayıda AK Parti milletvekilinin salona gelmesini eleştiren CHP’li üyeler, ‘komisyona baskın yapıldığını’ ileri sürdü. CHP ve HDP’li üyelerin itirazları arasında Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız, AK Parti ve CHP’nin önergelerini hızla oylattı. Yediyıldız’ı engellemeye çalışan CHP milletvekilleri masanın üzerindeki su şişelerini yere fırlattı, mikrofonu kapatmaya çalıştı. Komisyon Başkanı, karşılıklı bağrışlar arasında maddenin kabul edildiğini söyleyip toplantıyı kapattı. Ancak bu sırada hangi önergelerin işleme alınıp kabul veya reddedildiği anlaşılamadı. Oylamanın ardından CHP, HDP ve İYİ Parti üyeleri, “Oylamada ellerin kaldırılmadığı; önergelerin anlaşılamadığı ve dağıtılmadığı; müzakere edecek ortam bulunmadığına” ilişkin tutanak tuttular.

‘Sakıncalı hekim’ iki kere görüşülüp geçti

RAPORLARI GEÇERSİZ

Komisyondaki kargaşayla ilgili dışarı yansıyan görüntüler tüm partilerde rahatsızlığa neden oldu. Toplantının dünkü oturumunda parti temsilcileri yaşananlardan üzüntülerini vurguladı. Madde yeniden görüşüldü. “Anayasa’ya aykırılık” önergelerinin reddedilmesinin ardından AK Parti değişiklik önergesi getirdi. AK Parti’nin önergesiyle madde yeniden yazıldı. Böylece özelde çalışma yasağı ihraç edilen hekimlerle sınırlandı. Maddenin son haline göre terör örgütlerine veya MGK’ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen örgütlere, “üyeliği, iltisakı veya irtibatı” gerekçesiyle kamudan çıkarılan tabipler, diş tabipleri, sadece SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmayacak. Güvenlik soruşturması nedeniyle devlet görevine alınmayan hekimler ise tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam edebilecekler. 

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