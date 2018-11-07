‘Sakıncalı hekim’ iki kere görüşülüp geçti
Sağlık alanıyla ilgili torba yasa teklifinde devlet hizmetine alınmayan hekimlere özelde çalışma sınırı getiren madde, Meclis Sağlık Komisyonu’nda iki farklı günde iki kez görüşüldü.
5’inci maddenin önceki gün 11 saat süren görüşmesi arbedeyle sonuçlandı. AK Parti, gece 02.00’ye doğru yeterlik önergesiyle görüşmeyi tamamlamak istedi. Önerge AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilirken muhalefet sıralara vurarak protesto etti. Önergeden önce çok sayıda AK Parti milletvekilinin salona gelmesini eleştiren CHP’li üyeler, ‘komisyona baskın yapıldığını’ ileri sürdü. CHP ve HDP’li üyelerin itirazları arasında Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız, AK Parti ve CHP’nin önergelerini hızla oylattı. Yediyıldız’ı engellemeye çalışan CHP milletvekilleri masanın üzerindeki su şişelerini yere fırlattı, mikrofonu kapatmaya çalıştı. Komisyon Başkanı, karşılıklı bağrışlar arasında maddenin kabul edildiğini söyleyip toplantıyı kapattı. Ancak bu sırada hangi önergelerin işleme alınıp kabul veya reddedildiği anlaşılamadı. Oylamanın ardından CHP, HDP ve İYİ Parti üyeleri, “Oylamada ellerin kaldırılmadığı; önergelerin anlaşılamadığı ve dağıtılmadığı; müzakere edecek ortam bulunmadığına” ilişkin tutanak tuttular.
RAPORLARI GEÇERSİZ
Komisyondaki kargaşayla ilgili dışarı yansıyan görüntüler tüm partilerde rahatsızlığa neden oldu. Toplantının dünkü oturumunda parti temsilcileri yaşananlardan üzüntülerini vurguladı. Madde yeniden görüşüldü. “Anayasa’ya aykırılık” önergelerinin reddedilmesinin ardından AK Parti değişiklik önergesi getirdi. AK Parti’nin önergesiyle madde yeniden yazıldı. Böylece özelde çalışma yasağı ihraç edilen hekimlerle sınırlandı. Maddenin son haline göre terör örgütlerine veya MGK’ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen örgütlere, “üyeliği, iltisakı veya irtibatı” gerekçesiyle kamudan çıkarılan tabipler, diş tabipleri, sadece SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınmayacak. Güvenlik soruşturması nedeniyle devlet görevine alınmayan hekimler ise tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam edebilecekler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle