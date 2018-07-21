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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
21.07.2018 - 00:37, Son Güncelleme:

'Sakıncalı havuzu' genişletildi

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
'Sakıncalı havuzu' genişletildi

Meclis Adalet Komisyonu’nda dün kabul edilen terörle mücadeleye ilişkin yeni düzenlemeler içeren teklifle, mahkeme ya da OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenler için oluşturulan ‘sakıncalılar havuzu’ genişletildi ve uygulama kapsamına Dışişleri Bakanlığı personeli de dahil edildi.

Olağanüstü Hal uygulamasının kaldırılmasından sonra yeni dönemde valilerin yetkilerini arttıran ve OHAL Yasası’ndaki bazı düzenlemeleri 3 yıl uygulanabilir hale getiren terörle mücadele paketi Meclis Adalet Komisyonu’nda dün kabul edildi. Teklifle, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet’te, mahkeme ya da OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade edilenler için oluşturulan ‘sakıncalılar havuzu’ genişletildi. İade kararı alanların eski görevleri yerine ‘kızak’ olarak nitelenen ‘araştırma merkezleri’ne atanmasına ilişkin uygulama kapsamına Dışişleri Bakanlığı personeli de dahil edildi.

ARAŞTIRMACI OLACAKLAR
İade kararı alan ancak eski görevine atanması bakan onayı ile uygun görülmeyen Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurları, bakanlıkta kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilecek. AK Parti’nin önergesinde bu değişikliğin gerekçesi “KHK hükümlerine istinaden kamu görevinden çıkarılanların başvurularının kabulüne ilişkin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararlarının, askeri personel ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile diğer kamu görevlileri bakımından farklı sonuçlar doğurmasının engellenmesi amaçlanmaktadır” diye açıklandı.
Yasa teklifine göre TSK’da binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile Emniyet’te her sınıftaki emniyet müdürleri araştırma merkezlerindeki araştırmacı unvanlı kadrolara, diğerleri ise araştırma merkezlerindeki diğer kadrolara atanacaklar. Bu araştırma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, kurulacağı iller, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar ilgili bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek. Bakan onayı ile Ankara dışında araştırma merkezlerine bağlı çalışma grupları da oluşturulabilecek.

TMSF’NİN KAYYUM YETKİSİ
Teklifteki, “TMSF’nin kayyım (kayyum) olarak atanmasına ilişkin hüküm, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle uygulanır” ifadesi de, “OHAL döneminde yürürlüğe konulan ve Fon ile Fon’un ilişkili olduğu bakan ve Fon’un kayyımlık yetkisi kapsamında atananlar veya görevlendirilenlerin görev, hak, yetki ve sorumluluklarını ve şirket ve mal varlığı değerlerine ilişkin kefalet ve takip dahil tüm muafiyetleri düzenleyen kanun hükümleri, Fon’un kayyım atadığı dosyalar bakımından ceza soruşturması veya kovuşturması kesinleşinceye veya satış veya tasfiye işlemleri tamamlanıncaya kadar uygulanır” şeklinde değiştirildi.

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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