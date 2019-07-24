'Sakin Sabahlar Ülkesi' neresi ve hangi ülkeyi anlatıyor?

Güney Kore'yi tanımlayan Sakin Sabahlar Ülkesi, savaş yıllarına dair bazı detayları ele almaktadır. Yazar İlker Günaçgün, Sakin Sabahlar Ülkesi kitabını şu şekilde tanımlamaktadır;

"Sadece savaşta mı insanlar bir parçalarını bırakırlar...



Siz hiç bir parçanızı geride bırakıp savaşa gittiniz mi?



Bazen bir şeyi her şeyden çok isteriz, hatta uğrunda ölmeyi bile göze alacak kadar. Buna değer mi değmez mi hesabını yapmadan sorgusuzca sualsizce sonunu düşünmeden plansızca isteriz onu.B



Bazen de aşkımızdan, onun mutluluğu için sınırsızca kaçarız.



Kadere inat ısrarcı oluruz, yeri gelir kafa tutarız ve sonunda pes edenin sinsi kader olduğunu sanırız, tam biz onu yendik diye sevinirken, aslında o bize oyun ardına oyun kurmuştur.



Hiç beklemediğimiz bir anda alır onu elimizden ve onun gitmesi geride kalanlara bir hiçlik yükler.



Yusuf ve Mehver'in yaşadıkları Aşk ve onurun savaşını başlatmıştı. Peki kim kazanacaktı...



Büyük babamın 1950 yılında yaşadığı zıtlıklar, ayrılıklar ve engellerle dolu aşkı biraz harmanlayarak sizlere aktarmak istedim.Romanın içinde bulunan resimler orijinaldir ve büyük babam Yusuf Ziya Tülün, Büyükannem Ayşe Mehver ve çocukları Hülya, Reşit ve küçük kızı Dürdane'ye aittir."

İLKER ANAÇGÜN KİMDİR?

Özel bir banka çalışanı ve aynı zamanda yazar olan İlker Günaçgün, 1976 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu burada tamamlayarak, lise öğrenimini de yine aynı ilimizde devam etti. İlker Günaçgün, henüz ortaokul yıllarındayken yazmaya ilgi duymaya başladı.

Bu yıllarda amatörce yazdığı notlar, hikayeler çevresindeki insanlar tarafından takdir ile karşılandı. İçindeki yazma tutkusu ile günlerce evinden uzak kalarak kaleme aldığı Selluka adlı eseri büyük beğeni topladı. Hayranı olduğu ve çok sevdiği dedesinin Güney Kore savaşında yaşadıklarını anlattığı Sakin Sabahlar Ülkesi isimli eseri, Kore dil bilimciler tarafından oldukça beğenilir, çeviri yapılarak ülkelerinde yayımlanmak için beklemektedir. Yalnız yaşamayı ve yalnızlığı seçen yazar Zirvedeki Yalnızlık eseri ile farklı hayatları bir araya getirmeyi başarmış satış teknikleriyle harmanladığı romanı büyük yankı uyandırmıştır.İlker Günaçgün çalışmalarına ve yazmaya halen devam etmektedir.