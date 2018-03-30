'Sakin ada'ya müjdeli haber

DOĞAL sit alanı olan arazide yapılmak istenen ve büyük tepki çeken Gökçeada kumtaşı ocağı projesi geri çekildi. Dün Çanakkale Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, resmi internet sitesinden ÇED sürecinin sonlandırıldığını duyurdu. İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Faaliyet sahibinin ekonomik sebeplerden dolayı planladığı yatırımdan vazgeçtiği belirtilerek projenin iptali başvurusunda bulunulmuştur” denildi. Gökçeada Kaleköy mevkisinde doğal sit alanı içinde yapılmak istenen kumtaşı ocağı, adadaki çevrecilerin ve yerel yönetimin tepkisini çekmişti.



Adanın sakin şehir (Citta Slow) unvanını da tehlikeye düşüren gelişme üzerine AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan devreye girdi. Çanakkale’nin marka şehir olma yolunda ilerlerken önüne çıkan engellere karşı çıkacaklarını belirterek şunları söyledi:





Bülent Turan



KARŞI ÇIKARIZ

“Çanakkale tarihiyle, kültürüyle, deniziyle, doğasıyla, tarımıyla, sanayisiyle her alanda kendi markalarını yaratıyor. Kazdağları, Assos, Troya, Bozcaada, Gökçeada gibi kültür ve doğa turizminin merkezlerindeki gelişimin de kendi çevreleriyle uyumlu olmasına çaba gösteriyoruz. Gökçeada’da gündeme gelen kumtaşı ocağı da anlatıldığı gibi değil. Söz konusu başvuruyla ilgili ÇED süreci devam ediyordu. Başvuruyu yapan şirket başvurusunu geri çekti. Gökçeada bir tarih ve kültür kenti olduğu için buraların gelişimini adanın sakinliğine ve çevresine uygun bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Bu anlayış dışında atılacak herhangi bir adıma ilk önce biz karşı çıkacağız.”



SEVİNÇLİYİZ

İPTALİ sevinçle karşıladıklarını belirten Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ise “Turizm merkezi ve tarım alanlarımızın kurtulması esnafımız ve ada sakinlerimizi mutlu etti. ‘Citta Slow’ unvanımız açısından da bir tehdit ortadan kalkmış oldu. Bunun sürdürülebilir olması için bundan sonra adamızda yatırım yapacak olanların daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Turizm, tarih ve tarım alanlarının gözetilmesi gerekir” dedi.



