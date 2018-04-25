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    ‘Sakatatçı’ Yeşim ve kasap İkram ABD yolcusu

    CANSU ŞİMŞEK
    25.04.2018 - 21:20 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin saygın gazeteleri, Rusya’nın ana haberleri, Japon ve İran basınında bu günlerde bir kediyle kasabın videosu konuşuluyor. Manisalı 37 yıllık kasap İkram Korkmazer ile dükkânından ‘alışveriş’ yapan sevimli kedisi Yeşim’in görüntüleri dünyanın dört bir köşesine yayılmış durumda. Video sayesinde kalbi büyük, küçük esnaf Korkmazer bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Hatta Korkmazer ve Yeşim’in videolarının haklarını ABD’li bir medya kuruluşu satın aldı.


    Korkmazer, henüz 9 yaşındayken ailesine destek olmak için çırak olarak kasap dükkânında işe başlamış. Ortaokulu bitirince okulu bırakmak zorunda kalıp, mesleğine odaklanmış. Okumaksa hep içinde ukde kalmış. Yıllar geçmiş, 34 yaşına gelen Korkmazer dışarıdan liseyi bitirip daha sonra açıköğretim kamu yönetimini kazanmış.

    ‘KALABALIKSA SIRAYA GİRER’

    Şimdi şöhretin tadını çıkaran Korkmazer, bir taraftan da Turgutlu’daki dükkânında aynı şekilde, Yeşim ve müşterileriyle ilgilenmeyi sürdürüyor: “Yıllardır hayvanlara bakıyorum. Kedi Yeşim’le de 4 yıldır beraberiz. Yeşim yabani bir kedidir, öyle kucağa gelmez. Fakat istediğini verene kadar da dükkândan gitmez. Çok akıllıdır, dükkân kalabalıkken sıraya girer.”

    Korkmazer için Yeşim’le olan günlük diyalogları öylesine rutinleşmiş ki bugüne kadar hiç Yeşim’i videoya çekme ihtiyacı hissetmemiş... Ta ki bir müşterisi videoyu çekip, Korkmazer, Facebook sayfasında paylaşana kadar. Korkmazer, videonun yayılışını şöyle anlatıyor: “Müşterim videoyu çekince, anı kalsın diye kendi hesabımda paylaştım. Bir arkadaşım videoyu Turgutlu Hayvanseverler Derneği sayfasında paylaşmış. Derneğin Başkanı hanımefendi de kendi sayfasına koyunca olanlar oldu!”

    ‘Sakatatçı’ Yeşim ve kasap İkram ABD yolcusu

    Korkmazer’in kendi imkânlarıyla çektiği amatör videolar yayıncı kuruluşların ilgisini çekmiş. “Yeşim’in yıllardır bana günlük 15 ila 20 liralık bir sakatat maliyeti var. Fakat bu masraftan asla gocunmadım. Sağ olsun Yeşim sayesinde bana da başka bir kapı açıldı. Amerikalı basın kuruluşu Jukin Media, Yeşim’le olan bazı videolarımızın yayın hakkını satın aldı. Videolarımızın telifinden elde edilen gelirin yüzde 60’ı bana kalacak ama zaten amacım para kazanmak değildi.” Korkmazer’e “En ucuz etlerle kediyi besliyor” eleştirisini soruyorum. “Yeşim, sadece dalak yürek böbrek ciğer yer. Antrikotun yüzüne bakmaz.’

    Etiketler: gazetehaberleri , İkram Korkmazer , gündem
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