Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan iki sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay, bir sanık da 2 yıl bir ay hapis cezasına mahkum edildi.
Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını yapan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Sanık avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sanıklardan Seçkin Yokuş ve Sümeyye Kaplan'ı 6 yıl üçer ay, Zeynep Kucak'ı ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme A.Ö. ve A.D'nin aynı suçtan beraatine hükmetti.
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