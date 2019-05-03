Sakarya'daki FETÖ/PDY davasına devam edildi
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.
Mahkemeye gelen belgelerin kayda geçirilmesinin ardından söz verilen sanık avukatları, diyecek bir şeylerinin bulunmadığını belirterek, eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.
Firari olan 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden heyet, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 6 Eylül'e erteledi.
İDDİANAME
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren, kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi, aralarında eczacı, veteriner, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu 34 sanık hakkında "silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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