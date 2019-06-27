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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.06.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

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Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından tanık C.T'nin beyanı alındı. 

Sanıklardan M.A. ile komiser yardımcılığı sınavını kazandıktan sonra tanıştıklarını anlatan C.T, "Sınavı Sakarya'dan 4 kişi kazanmıştı. Benim borçlarım olduğu için eğitimlerin verileceği İstanbul'a evimi taşımayacaktım. Bu düşüncemi kendisiyle paylaştım. O da aynı düşüncedeydi, beraber İstanbul'da ev tuttuk. Zamanla başka arkadaşlar da bize geldi, 6 kişi olduk evde. Evin örgütle bir bağlantısı yoktu. Arkadaşların örgütle ilgili bir söylemine ya da eylemine de denk gelmedim." şeklinde konuştu. 

Sanık M.A. da hakkındaki gizli tanık ifadelerinde yer alan komiser yardımcılığı sınavlarına çalışılacak kitapların örgüt tarafından verildiği iddiasını kabul etmeyerek, tanık C.T'nin beyanlarıyla doğrunun ortaya çıktığını savundu. 

Sanık S.Ö. ise hakkında herhangi bir inceleme evrakı ve materyalin olmadığını belirterek, dosyadan tefrikini talep etti. 

Sanıkların müdafileri savunma için süre istedi. 

Cumhuriyet savcısı, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince incelenen materyallerin akıbetinin sorulması ve gelen taleplerin reddine karar verilmesi yönünde beyanda bulundu. 

Mahkeme heyeti, dijital materyal incelemesinin akıbetinin sorulması için emniyete müzekkere yazılmasına, sanık avukatlarının savunma yapmaları için süre verilmesine ve eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 11 Ekim'e erteledi. 

İDDİANAMEDEN

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kanun hükmünde kararname ile kapatılan, aralarında Kocaali Eğitim Gönüllüleri Derneği üyesi öğretmen, esnaf ve çiftçiler ile 4 eski emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 43 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayrıca, emniyet mensubu sanıklar hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti önceki celse 10 sanığın dosyasını ayırmıştı. 

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