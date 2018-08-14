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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya) (DHA)
14.08.2018 - 08:13, Son Güncelleme:

Sakarya'daki fabrika 3 saatte yanıp kül oldu

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Sakarya'daki fabrika 3 saatte yanıp kül oldu

SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde yapı malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın, 20 itfaiye aracıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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  • Sakarya’da fabrika alev alev yandı
  • Sakarya’da fabrika alev alev yandı
  • Sakarya’da fabrika alev alev yandı
  • Sakarya’da fabrika alev alev yandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’ndeki 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan yapı malzemeleri üreten fabrikada, bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kent merkezindeki tüm ekipler, bölgeye sevk edildi. 20 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada alevler kısa sürede büyüdü.

Yangın dakikalar içinde fabrikanın tüm bölümlerine yayılırken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. 20 itfaiye aracıyla fabrikanın bölümlerinde ayrı ayrı konuşlanan ekipler, alevleri yaklaşık 3 saat süren çalışmayla çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına aldı. Fabrikanın 08.00 ve 18.00 saatleri arasında üretim yaptığı belirtildi.

Soğutma çalışmaları sürerken, büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmeye çalışıldığı ifade edildi.

 

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