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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.02.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Sakarya'da yeni şehit mezarları radarla tespit edildi

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, tarihi Sakarya Meydan Muharebesi'nde bilinen şehitlikler dışında yeni 2 bine yakın mezar keşfetti.

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  • Sakaryada yeni şehit mezarları radarla tespit edildi
  • Sakaryada yeni şehit mezarları radarla tespit edildi
  • Sakaryada yeni şehit mezarları radarla tespit edildi
  • Sakaryada yeni şehit mezarları radarla tespit edildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

23 Ağustos 1921 tarihinde başlayıp 13 Eylül 1921'de sona eren ve dünya harp tarihine "en uzun meydan muharebesi" olarak geçen, çok sayıda subay şehit olduğu için "Subaylar Savaşı" diye de anılan Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerinin mezar yerleri, Cumhuriyet Üniversitesi bilim insanları tarafından tespit ediliyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özcan Bektaş, Öğretim Görevlisi Sinan Koşaroğlu ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, 2015 yılında mezar yerlerinin tespiti için çalışma başlattı.

Çalışmanın Sakarya Meydan Muharebesi'nin vatan savunmasındaki yerini ifade etmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Özcan Bektaş, şehit düşen askerlerin defin yerlerini jeofizik yöntemler ile tespit ettiklerini söyledi. Bektaş, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin şehitlik alanlarının araştırılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 9'uncu Bölge Müdürlüğü ile üniversitemiz jeofizik bölümünün protokolü var. Polatlı ve Haymana arasında kalan, 22 gün 22 gece süren kanlı bir savaş. Dolayısıyla şehitlerin sayısı ve defin yerleri bilinmiyor" dedi.

''2 BİNE YAKIN ŞEHİT MEZARINA ULAŞILDI''

Projeye başlamadan önce sadece 3 şehit alanının ve 304 şehidin yerinin bilindiğini anlatan Bektaş, "Bu proje devam ettikçe 16 defin yeri ve 2 bine yakın şehit mezarına ulaşıldı. Muhtemel alanlarda halen çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Bölgede jeofizik çalışmaları devam ederken boş kovanlara, patlamış toplara veya patlamamış el bombalarına rastladıklarını belirten Doç. Dr. Bektaş, şehit yerlerinin belirlenmesinden sonra Sakarya Meydan Muharebesi Millî Park Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın buraları koruma altına alacağını, anıtlar oluşturup ziyarete açacağını kaydetti.

Öğretim Görevlisi Sinan Koşaroğlu da, şehitlik alanlarını ve kayıp siperleri belirlediklerini ifade ederek, "Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili yaptığımız çalışmada yer radarı yöntemini kullanarak, yerin röntgenini çekip şehitlerimizin mezar yerlerini, sınırlarını ve şehitlik sayılarını belirliyoruz. Ayrıca bu çalışmada kayıp olan mühimmatlarımızın yerlerini ve sınırlarını da belirleyeceğiz" diye konuştu. Sakarya Meydan Muharebesi'nde 19 bine yakın askerin şehit olduğunun altını çizen Koşaroğlu, savaşın 100'üncü yıl dönümü olan 2021 yılına kadar çalışmayı bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Sakaryada yeni şehit mezarları radarla tespit edildi

13’üncü Alay’ın kayıp şehitleri
13’üncü Alay’ın kayıp şehitleri
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