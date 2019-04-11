Son dakika.. Sakarya'da TEM'de zincirleme kaza... İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde TEM yolunda 3 TIR, bir kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. TEM yolu İstanbul yönü yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönünün Arifiye mevkisinde 07 TR 383 plakalı narenciye yüklü kamyon, Sinan Sır yönetimindeki 19 KP 071 plakalı hafriyat yüklü TIR, Celal Uçar'ın kullandığı 33 VKH 66 plakalı narenciye yüklü TIR, 34 BS 2990 konteyner yüklü TIR ile bir otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
Kazada, Celal Uçar yönetimindeki TIR alev aldı. Araçtaki yangın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sinan Sır yönetimindeki hafriyat yüklü TIR ise yan yattı. TIR'da sıkışan Sır, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saat süren uğraşı sonucu çıkarılabildi. Sır, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Kapanan yol yapılan çalışmaların ardından saat 15.15 sıralarında tekrar ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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