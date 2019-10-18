Sakarya'da su kesintisi saat kaçta başlayacak, sular ne zaman gelecek?
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sakarya’da 20 saati bulan su kesintisi yaşanacak. Akçay Barajı isale hattındaki çalışma nedenle Sakarya’daki bazı ilçelere su verilemeyecek. Peki, Sakarya'da su kesintisi saat kaçta başlayacak, sular ne zaman gelecek?
SASKİ’nin resmi sayfası üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçay Barajı isale hattın Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’nde bağlantısının yapılmasından dolayı yaşanacak olan su kesintisinin tarihi değişti. Sakarya’nın 7 ilçesini etkileyecek olan su kesintisi, 18 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. 20 saat sürecek su kesintisi 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da bitecek.
Su kesintisinde etkilenecek ilçeler: Adapazarı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Kaynarca, Serdivan ve Söğütlü
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