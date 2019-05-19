Sakarya’da silahlı kavga! Çatışma hastaneye de sıçradı…
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrasında hastaneye akın eden yaralıların yakınları arasında arbede yaşandı.
Olay, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
SAKARYA'DA 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI ÇATIŞMA HASTANEYE SIÇRADI
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonrasında hastaneye akın eden yaralıların yakınları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede silahların ateşlenmesi sonucu polislerin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
Yaralıların sevk edildiği hastanelerden biri olan Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaralı yakınları arasında arbede çıktı. Jandarma ve polis ekiplerince yatıştırılan arbedenin tekrar başlaması üzerine silahlar ateşlendi. Çıkan çatışmada polis ve sivillerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
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