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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SAKARYA (İHA)
19.05.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Sakarya’da silahlı kavga! Çatışma hastaneye de sıçradı…

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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrasında hastaneye akın eden yaralıların yakınları arasında arbede yaşandı.

Olay, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAKARYA'DA 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI ÇATIŞMA HASTANEYE SIÇRADI

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen silahlı kavga sonrasında hastaneye akın eden yaralıların yakınları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede silahların ateşlenmesi sonucu polislerin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralıların sevk edildiği hastanelerden biri olan Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaralı yakınları arasında arbede çıktı. Jandarma ve polis ekiplerince yatıştırılan arbedenin tekrar başlaması üzerine silahlar ateşlendi. Çıkan çatışmada polis ve sivillerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

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