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    Sakarya'da kauçuk deposunda yangın

    AA
    03.05.2018 - 07:13 | Son Güncelleme:

    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan yangında, kauçuk ve plastik malzemeler bulunan bir depo kullanılamaz hale geldi.

    Alınan bilgiye göre, Beşköprü sanayi bölgesinde, kauçuk ve plastik malzemelerin konulduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti.
    Çevredeki vatandaşlar da yangının söndürülmesi için ekiplere yardım etti.
    Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı.
    Depo ve içindeki malzemeler ile bir traktörün kullanılamaz hale geldiği, bazı iş yerlerinin de zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.
    Sakaryada kauçuk deposunda yangın

    Etiketler: Sakarya , Serdivan , kaçuçuk , NoMobil , gündem
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