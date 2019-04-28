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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz GÜVENER/DHA
28.04.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Sakarya’da kan donduran olay! Patronunu, eşini ve kızını öldürdü…

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Sakarya’da kan donduran olay! Patronunu, eşini ve kızını öldürdü…

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, müteahhit İsmail Bozbay (42) beraber iş yaptığı Ahmet Kuzgun'u (36) çıkan tartışmada tabancayla vurup öldürdü. Ardından evine gidip eşi Aycan Bozbay (36) ile kızı Serra'yı (4) da öldüren İsmail Bozbay, tabancayı şakağına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Bozbay'ın intihar etmeden önce bıraktığı mektupta, ailesini kendisinden sonra perişan olmamaları için öldürdüğünü yazdığı belirtildi. 

İsmail Bozbay, dün akşam saatlerinde beraber iş yaptığı arkadaşı inşaat firması sahibi Ahmet Kuzgun'un ofisine gitti. Bozbey, iddiaya göre Kuzgun'dan alacağı olan parayı istedi. Ancak Kuzgun parayı veremeyeceğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çeken İsmail Bozbay, Ahmet Kuzgun'a ateş ederek öldürdü.Olayın ardından ofisten çıkıp Adapazarı Şal Sokak'taki evine giden İsmail Bozbay, burada da katliam yaptı. Minik kızı Serra ile eşi Aycan'ı tabanca ile vurarak öldüren Bozbay, ardından tabancayı şakağına dayayıp tetiği çekerek, yaşamına son verdi.

İnşaat firmasına gelen çalışanlar, Ahmet Kuzgun'un kanlar içindeki cesediyle karşılaşınca, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından cinayet şüphelisi İsmail Bozbay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Bozbay’ın evine giden polisler, içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler, İsmail Bozbay ile eşi Aycan Bozbay ile kızları Serra'nın kanlar içindeki cesetlerini buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BIRAKTIĞI MEKTUP BULUNDU

Evde yapılan aramada İsmail Bozbay'ın intihar etmeden önce bıraktığı mektup bulundu. İsmail Bozbay'ın mektupta, Ahmet Kuzgun'dan alacağı olduğunu, ancak Kuzgun'un parayı veremeyeceğini söylediğini, korkutmak isterken Kuzgun'u kazara vurduğunu, ailesinin de kendisinden sonra perişan olmaması için öldürdüğünü yazdığı belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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