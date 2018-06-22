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    Sakarya'da ilginç olay! Kötü kokunun kaynağını güvenlik kamerası çözdü

    Aziz GÜVENER/DHA
    22.06.2018 - 16:49 | Son Güncelleme:

    SAKARYA’nın Erenler ilçesinde, bir iş merkezinde bir kişinin tuvaletini çöp kutusuna yaptığı anlar kameraya yansıdı.

    Olay, Erenler’de bir iş merkezinde meydana geldi. Binadaki iş yerlerinde çalışırken aldıkları kötü koku üzerine koridora çıkan esnaf, kokunun nereden geldiğini araştırmaya başladı. Bina görevlileri, çöpe gidip baktıklarında dışkı olduğunu gördü. İş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyenler, gördükleriyle şok yaşadı. Görüntülerde binaya giren bir kişinin bir süre sonra koridordaki çöpe tuvaleti yaptığı görüldü. İş yerlerinin kapalı olduğu sırada adamın çöpe oturup tuvaletini yapması üzerini giyip iş merkezinden ayrılması kameraya yansıdı. Binadaki tuvaletin, kişinin tuvaletini yaptığı çöpe 15 metre mesafede olduğu öğrenildi.

    Bina yönetiminin bu olaydan sonra koridorlarda bulunan çöp kutularını kaldırma kararı aldığı belirtildi. Konuyla ilgili polise ise herhangi bir şikayet yapılmadı.

    Sakaryada ilginç olay Kötü kokunun kaynağını güvenlik kamerası çözdü

    Etiketler: SAKARYA , Tuvalet , iş merkezi , son dakika , haberler
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