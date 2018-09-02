Sakarya'da feci kaza
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, karşı yöne geçen hafif ticari aracın 2 motosikletle çarpışması sonucu 4'ü kadın 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Araç, Akçakoca istikametine giden 54 KS 659 ve 81 DL 601 plakalı motosikletlerle çarpıştı. Kazada 4'ü kadın 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ölen ve yaralanan vatandaşların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık ve trafik ekiplerimiz olay yerinde. İlk belirlemelere göre ölü sayısı 8'di. Ancak hastaneye gönderilenlerden ölü zannedilen bir kişi yaşıyormuş. Ölü sayısı 7" dedi.
Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen Sakarya Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.
DEVAMI GELİYOR...
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