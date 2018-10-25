Sakarya'da DHKP/C operasyonu
Sakarya'da yapılan operasyonla gözaltına alınan DHKP/C'li çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütlerine yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına devam ediyor. TEM ekipleri son olarak yaptıkları operasyonda DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen Ç.M., isimli kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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