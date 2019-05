Sakarya'da bıçaklı miras kavgası!

Olay, dün gece, Sapanca Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yan yana bulunan evlerde oturan Adil Can Mercan ile eniştesi Özgür C. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Adil Can Mercan ile Özgür C. birbirlerine bıçakla saldırdı. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan Adil Can Mercan ile Özgür C., Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk babası Adil Can Mercan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli'de bir hastaneye sevk edilen Özgür C.'nin ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.