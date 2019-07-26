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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.07.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Sakarya’da akılalmaz olay

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Sakarya’da akılalmaz olay

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kullanılmayan çelik konstrüksiyon fabrikayı oksijen kaynaklarla keserek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Hırsızlığın değeri 1 milyon 200 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

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  • Sakarya’da akıl almaz olay
  • Sakarya’da akıl almaz olay
  • Sakarya’da akıl almaz olay
  • Sakarya’da akıl almaz olay
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Olay, Akyazı ilçesi Yeni Ormanköy Mahallesi D-100 karayolu kenarında bulunan ve kullanılmayan çelik konstrüksiyon fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli ilinden ve Hendek ilçesinden gelen G.D., S.K., F.K., F.H., İ.K., F.P., Z.G., K.T., ve Z.H., isimli şahıslar çelik konstrüksiyon fabrikayı oksijen kaynakları ile keserek hırsızlık yaptı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri hırsızlık olayına karışan 9 şüpheliden 8’ini yakalayarak gözaltına alırken, bir şahsın yakalanması için çalışmalar devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan iki şahıs ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayda kullanılan 1 adet ekskavatör 1 adet kamyon 2 adet Oksijen tüpüne de el koyduğu belirtilirken, hırsızlığın değeri 1 milyon 200 bin TL değerinde olduğu belirtiliyor. 

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