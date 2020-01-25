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Güven HASBAŞ/ARİFİYE(Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2020 - 18:07,Son Güncelleme:/

Sakarya’da ahşap palet fabrikasında yangın

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Sakarya’da ahşap palet fabrikasında yangın

SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Öğleden sonra, Arifiye Hanlı Merkez Mahallesi Birlik Sokak’ta bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yanan paletleri söndürmek için çalışıyor. Söndürme çalışmalarına devam ediliyor. 

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