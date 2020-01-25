Sakarya’da ahşap palet fabrikasında yangın

Öğleden sonra, Arifiye Hanlı Merkez Mahallesi Birlik Sokak’ta bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yanan paletleri söndürmek için çalışıyor. Söndürme çalışmalarına devam ediliyor.