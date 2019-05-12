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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - İHA
12.05.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Sakar Geçidi'nde çekici uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 1 yaralı

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Sakar Geçidi'nde çekici uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 1 yaralı

2017 yılında Anneler Günü etkinliği için İzmir’den Marmaris’e giderken 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın yıldönümünde kazanın yaşandığı Sakartepe rampasındaki bu defa iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

MUĞLA'da Sakar Geçidi’nde, yaklaşık 50 metrelik uçurama yuvarlanan çekicideki 2 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Muğla- Marmaris karayolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla'dan Ortaca yönüne giden Abdullah Kul yönetimindeki 48 ABB 337 plakalı oto çekici, kontrolden çıkıp, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kazada, Hasan Çiçek ile araçtan fırlayan Deniz İnce yaşamını yitirdi. Çekicinin sürücüsü Abdullah Kul ise yaralandı. Durumu ağır olduğu belirtilen Abdullah Kul, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Acı haberi alarak olay yerine gelen İnce ve Çiçek'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TIR'A ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYON KIRDI İDDİASI

İsmini açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı, "Aracın balatalarından dumanlar yükseliyordu. Hızlı gitmiyordu. Ancak önündeki TIR'a çarpmamak için direksiyonu kırdı ve uçuruma yuvarlandı" dedi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sakar Geçidi'nde çekici uçuruma yuvarlandı
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