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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şairin heykelini ısınmak için yaktılar... Taş sandık fiber çıktı

Fırat ALKAÇ
Fırat ALKAÇ
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat ALKAÇ
Fırat ALKAÇ
falkac@hurriyet.com.tr
Şairin heykelini ısınmak için yaktılar... Taş sandık fiber çıktı

İSTANBUL Beşiktaş Şairler Sofası Parkı’nda içki içerken üşümemek için tahta ve bez parçalarını tutuşturan dört genç, şair Melih Cevdet Anday’ın heykelini de yaktı. Dört şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Çevre esnafı ise taş sandıkları heykelin fiber olduğunu yandıktan sonra öğrendiklerini söyledi.

Süleyman Seba Caddesi üzerindeki Şairler Sofası Parkı’nda önceki gün akşam 22.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Behçet Necatigil, Sabahattin Kudret Aksal, Cahit Sıtkı Tarancı, Oktay Rifat, Orhan Veli Kanık, Neyzen Tevfik, Şair Nigar Hanım, Cahit Külebi, Melih Cevdet Anday, Necati Cumali, Özdemir Asaf ve Süleyman Seba’nın heykellerinin bulunduğu parka gelen dört genç kuytu bir köşede bulunan şair Melih Cevdet Anday’ın heykelinin yanına geldi. Gençler çevreden topladıkları tahta ve bez parçalarını heykelin yakınında yaktı. Bu sırada alevler şair Melih Cevdet Anday’ın heykeline sıçradı. Polyerster fiber kullanılarak yapılan Melih Cevdet Anday’ın heykeli bir anda alevlere teslim oldu. Alevlerin yükselmesi ile çevredekiler polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Paniğe kapılan gençleri yangını söndürmeye çalıştı ancak söndürmeyince korkup kaçtı. Çevredeki esnaf yangın tüpleriyle heykeli söndürdü. İtfaiye ekipleri de olay yerine geldi.

Beşiktaş polisi, dört şüpheliyi parka yakın bir yerde yakaladı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilere kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

‘GÖRÜNCE KOŞTUM’

Esnaf Avni Avcı, “Alevleri görünce işyerindeki yangın söndürme tüpünü alıp parka koştum. Yangını söndürdüm. Heykel fiberden yapılmış. Biz taş zannediyorduk. Akşam saatlerinde insanlar parkın içerisinde buluşup alkol alıyorlar. Heykelin olduğu yerde de sağda solda tahta parçaları ve bezler vardı. Gençler bu çöpleri alıp ısınmak heykele yakın bir noktada ateş yakıyor. Alevler heykele sıçrıyor” dedi.

 

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Fırat ALKAÇ
Fırat ALKAÇ
falkac@hurriyet.com.tr
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