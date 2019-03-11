Şair ve yazar İsmet Özel kalp krizi geçirdi
Şair ve yazar İsmet Özel, kalp krizi geçirdi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ünlü şairin tedavi altında olduğunu Twitter hesabından yaptığı "Gitme Usta" paylaşımıyla duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İsmet Özel'i ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İsmet Özel'in sağlık durumuyla ilgili olarak ''Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum'' dedi.
Ünlü şair ve yazar İsmet Özel kalp krizi geçirdi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık 74 yaşındaki ünlü şairin kalp krizi geçirdiğini twitter hesabından duyurdu.
Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "Kalp krizi sonucu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Koroner Yoğun Bakıma kaldırılan Şair İsmet Özel’e Mevladan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Kınık, bir süre sonra yaptığı paylaşımında ise, “Arkadaşlar Cerrahpaşada İsmet Özel’in anjiyodan çıktığını, durumunun stabil olduğunu ve by-pass ameliyatına hazırlandığını şimdi ilettiler” şeklinde paylaşımda bulundu.
İBRAHİM KALIN HASTANEDE ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsmet Özel'i ziyaret etti.
Kalın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyo yapılan ve Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi süren Özel'i hastanede ziyaret ederek, yetkililerden sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.
İbrahim Kalın, ziyaretinin ardından Özel'in şu anda anda hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.
Haberi alır almaz geldiğini belirten Kalın, "Kendisine acil şifalar diliyoruz. Burada Cerrahpaşa'da rektörümüz, dekanımız, doktor arkadaşların hepsi yakın ilgi gösteriyorlar. Kendisinin en kısa sürede tedavisi için gerekli işlemler burada yapıldı, yapılıyor. Biz de güzel haberlerini bekliyoruz. Sağlığı her şeyden önemli. İnşallah kısa sürede tekrar sağlığına kavuşup buradan taburcu edilmesi tek arzumuz ve beklentimiz." ifadelerini kullandı.
Yakınlarının yanı sıra sevenleri ve okurları da şairi hastanede yalnız bırakmıyor.
SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsmet Özel'in sağlık durumuyla ilgili olarak ''Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli şairi ve aynı zamanda önemli bir fikir adamı olan İsmet Özel'e
buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve Rabbim'den acil şifalar diliyorum" dedi.
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